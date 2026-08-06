경북도 '재해 예방 최상위 프로젝트' 자연재해저감 종합계획 수립 착수

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 5일 제2차 자연재해저감 종합계획 용역 착수보고회를 열고 2029년까지 추진하기로 했다.
- 총 31억 원을 들여 22개 시군 재해취약지역을 9개 유형별로 발굴·분석하고 10년간 구조·비구조 대책을 마련한다.
- 행안부 풍수해생활권 종합정비사업을 반영해 국비를 확보하고 인명피해 제로를 목표로 재해예방 사업을 속도감 있게 추진한다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 지자체 재해 예방 관련 최상위 프로젝트인 '자연재해저감 종합계획' 본격 추진에 들어갔다.
6일 경북도에 따르면 전날 도청 회의실에서 시군 안전분야 부서장과 관계부서가 참석하는 '제2차 경상북도 자연재해저감 종합계획 수립 용역 착수보고회'를 열었다. 지난 6월 시작된 이번 용역은 오는 2029년 6월에 마무리된다.
총 31억 원의 사업비를 투입해 도내 22개 시·군 전역의 재해 취약 지역을 발굴하고 구조적 대책과 비구조적 대책을 아우르는 종합적인 대책을 마련할 예정이다.
이번 과업에서는 ▲하천 ▲내수 ▲사면 ▲토사 ▲바람 ▲해일 ▲가뭄 ▲대설 ▲기타 등 9개 유형으로 구분해 집중적으로 다룬다.
또 시군에서 수립한 자연재해저감 종합계획을 종합적으로 재검토해 경북도 차원의 사업 우선 순위를 정하고 향후 10년간 저감 사업을 추진해 나갈 계획이다.
용역 추진은 단계별로 진행된다.
첫 해인 올해는 각 시군의 자연재해저감계획을 검토하고 기초자료 수집과 분석을, 내년에는 위험지역을 발굴하고 선정한다.
이어 2029년에는 투자우선순위 결정 등 시행계획 수립 후 관계기관 협의, 주민 및 의회 의견 수렴 후 행안부의 승인을 거쳐 '제2차 경상북도 자연재해저감 종합계획'을 최종 확정하게 된다.
경북도는 이번 계획에 행정안전부가 중점 추진하는 '풍수해생활권 종합정비사업' 등을 적극 반영할 방침이다. 이를 통해 국비 확보의 타당성을 높이고, 국비 확보를 통해 필요한 재해 예방 사업을 속도감 있게 추진해 주민 피해를 사전에 차단할 계획이다.
권순박 안전기획국장은 "이번 용역은 재해저감분야의 최상위 계획으로 계획이 잘 수립되려면 22개 시군 및 관련 부서의 긴밀한 협조가 필수적이다"며 "본 계획을 통해 도내 위험지역을 지속적으로 발굴하고 '인명피해 제로(ZERO)'를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com