삼성화재 모빌리티뮤지엄, 올드카·클래식카 전시 '야간 카밋' 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재 모빌리티뮤지엄이 8일 야간 카밋을 연다
- 올드카·튜닝카 등 동호회와 개인 차량 전시한다
- 모터페스티벌과 연계해 무료 셔틀버스를 운행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재 모빌리티뮤지엄이 오는 8월 8일 자동차 문화 행사 '야간 카밋'을 개최한다고 6일 밝혔다.
이번 행사는 오후 6시부터 8시까지 경기도 용인시 모빌리티뮤지엄 전시관 야외 공간에서 열린다. 카밋은 자동차 동호인들이 보유 차량을 전시하고 교류하는 문화 활동으로, 관람객은 현장에서 다양한 차량을 둘러볼 수 있다.
올해 행사에는 ▲20세기4WD ▲W140 카페 ▲S2000 KOREA ▲대우자동차보존연구소 ▲OUTOFSERVICE '▲TEAM TDL 등 자동차 동호회와 개인 참가자들이 참여한다. 올드카와 클래식카를 비롯해 개별 개조 차량(튜닝카) 등이 전시될 예정이다.
아울러 이번 야간 카밋은 인근 스피드웨이에서 열리는 '모터페스티벌'과 연계해 진행된다. 행사 당일 스피드웨이와 모빌리티뮤지엄 사이를 오가는 무료 셔틀버스를 운행해 관람객 이동 편의를 지원할 방침이다.
삼성화재 모빌리티뮤지엄 관계자는 "이번 야간 카밋은 동호인과 여름철 방문객이 자동차 문화를 접할 수 있도록 기획한 행사"라며 "향후에도 모빌리티 관련 프로그램을 지속해서 마련하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com