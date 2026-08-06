신한운용 TDF 수탁고 2조 돌파…올해 6000억원 유입

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용은 6일 TDF 시리즈 수탁고가 2조원을 돌파했다고 밝혔다.
- 신한마음편한·빠른대응 TDF로 글로벌 분산투자와 은퇴 시점 맞춤 자산배분을 제공하고 있다.
- 우수한 수익률과 장기 자산배분 전략으로 연금 투자자 신뢰를 얻어 자금 유입이 확대됐다.
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변동성 장세 속 자산배분 전략으로 연금자금 유입
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한자산운용의 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈 수탁고가 2조원을 넘어섰다.
신한자산운용은 대표 연금 상품인 TDF 시리즈의 전체 수탁고가 2조원을 돌파했다고 6일 밝혔다. 지난 2017년 '신한마음편한적격TDF'를 출시한 이후 9년 만의 성과로, 올해 들어서만 6000억원 이상의 자금이 유입됐다.
TDF는 투자자의 은퇴 시점을 기준으로 주식과 채권 등 자산 비중을 자동으로 조정하는 대표적인 연금 투자 상품이다. 투자 시점을 직접 고민하지 않아도 장기 자산배분이 가능해 퇴직연금과 연금저축 계좌를 중심으로 꾸준히 시장이 성장하고 있다.
현재 신한자산운용은 '신한마음편한적격TDF'와 '신한빠른대응적격TDF' 두 개 시리즈를 운용하고 있다. 미국과 국내 상장 주식형 ETF, 글로벌 채권 등 다양한 자산에 분산 투자하며 은퇴 시점에 맞춘 자산배분 전략을 적용한다.
특히 '신한빠른대응적격TDF'는 시장 상황에 따라 자산 비중을 탄력적으로 조정하고 일반 TDF보다 빠른 4영업일 환매 구조를 도입한 것이 특징이다.
운용 성과도 자금 유입을 뒷받침했다. 제로인 기준 '신한빠른대응적격TDF2035'는 최근 6개월 수익률 7.44%로 동일 빈티지 1위를 기록했고, '신한마음편한적격TDF2055'도 최근 3개월 수익률 1.91%로 동일 빈티지 1위를 차지했다.
최근 글로벌 증시 변동성이 커지면서 투자 시점을 직접 판단하기보다 장기 자산배분 전략을 활용하는 TDF에 대한 관심도 높아지고 있다. 업계에서는 연금 자산의 장기 복리 효과를 높이기 위해서는 단기 시장 등락보다 꾸준한 자산배분과 분산투자가 중요하다고 평가한다.
김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 "출시 이후 9년 동안 시장의 다양한 국면을 거치며 쌓아온 운용 노하우와 일관된 성과가 연금 투자자들의 신뢰로 이어졌다"며 "앞으로도 상품 경쟁력을 높이고 판매 채널을 확대해 고객 접점을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com