케이뱅크, 통신비 비교·경매 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 6일 생활비 절감·자산관리 제휴 서비스 2종을 출시했다
- 알뜰폰 비교·가입 시 케이뱅크 자동이체 등록하면 6개월간 최대 3만원 네이버페이 캐시백을 제공했다
- AI 부동산 경매 찾기 서비스로 전국 경·공매 매물과 투자 분석 리포트를 제공해 투자 판단을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 생활비 절감과 자산 관리를 돕는 제휴 서비스 2종을 출시했다고 6일 밝혔다.
첫 번째는 '캐시백 받는 통신비 비교' 서비스다. 케이뱅크 앱의 생활서비스 메뉴에서 알뜰폰 브랜드 티플러스를 통해 통신 3사의 알뜰폰 요금제 28종을 비교하고 가입할 수 있다. 가입 후 통신비 자동이체 계좌를 케이뱅크로 등록하면 가입 다음 달부터 6개월간 매월 네이버페이 포인트 5천원씩 지급받아 최대 3만원의 캐시백을 받을 수 있다.
두 번째는 'AI 부동산 경매 찾기' 서비스로, AI 기반 경매정보 플랫폼 '땅집고옥션'과 제휴했다. 전국의 아파트, 상가 등 다양한 경·공매 매물을 검색할 수 있으며, 기본 정보부터 투자 분석 리포트까지 한 번에 조회할 수 있다.
사용자가 '○○동 초등학교 인근 아파트 찾아줘'처럼 원하는 조건을 입력하면 AI가 적합한 매물을 추천한다. AI와 전문가가 함께 선별한 추천 테마 매물도 제공된다.
매물별로 임차인 현황, 등기부 현황 등 기본 정보를 제공하며, VIP 투자 분석 리포트에서는 권리분석, 예상 입찰가와 예상 매각가, 시세차익 분석 등 투자 판단에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 법원 공식 데이터를 기반으로 한다.
romeok@newspim.com