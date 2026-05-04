삼성중공업, 4848억 규모 LNG 부유식 저장·재기화 설비 1척 수주

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FSRU, AI 데이터센터 전력공급의 '퀵 솔루션'으로 주목

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성중공업은 아시아 지역 선주로부터 LNG-FSRU(부유식 저장·재기화 설비) 1척을 4848억원에 수주했다고 4일 밝혔다.

FSRU는 '바다 위 LNG터미널'로 불리며, 에너지 수요가 급증하는 지역이나 육상 터미널 건설이 어려운 곳에 활용된다.

특히 육상 터미널보다 건조 기간이 짧아 신속한 에너지 인프라 구축이 가능한 FSRU가 인공지능(AI) 산업 확산에 따른 전력공급의 중요한 퀵 솔루션 중 하나로 부각되고 있다.

삼성중공업이 건조한 FSRU [사진=삼성중공업]

삼성중공업은 독자 개발한 재기화시스템 'S-Regas'가 탑재된 FSRU로 글로벌 에너지 시장에서 수주 경쟁력을 입증하고 있다.

삼성중공업은 글로벌 시장에서 압도적 1위인 FLNG(생산·액화 ∙하역)에서부터 LNG운반선(운반), LNG-FSRU(공급)에 이르는 LNG 밸류체인 전 영역에 걸친 라인업을 갖추고 LNG 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있다.

삼성중공업 관계자는 "최근 에너지 인프라 확보 수요가 늘고 있는 가운데, FSRU는 가장 신속하고 현실적인 대안이 될 수 있다"면서 "강력한 LNG 밸류체인 라인업으로 글로벌 시장을 선도해 가겠다"고 밝혔다.

한편 삼성중공업은 올해 들어 지난 4월까지 LNG-FSRU 1척, LNG운반선 6척, 에탄운반선(VLEC) 2척, 가스운반선(VLGC) 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 4척 등 총 17척, 34억 달러를 수주했다.

y2kid@newspim.com