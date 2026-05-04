이란군 사령관 "호르무즈 접근 미군 공격할 것"…호송 작전에 강력 경고

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란군 고위 사령관이 미국의 호르무즈 해협 호송 작전 개시에 맞서 미군이 해협에 접근할 경우 공격하겠다고 경고했다.

이란 국영 IRIB 방송에 따르면 이란군 군사작전을 통합 지휘하는 하탐알안비야 사령부 알리 압둘라히 알리아바디 사령관은 4일(현지시간) 성명을 통해 "미군을 포함한 어떠한 외국 군대도 호르무즈 해협에 접근하거나 진입하려 할 경우 공격을 받게 될 것"이라고 밝혔다.

그는 모든 상선과 유조선에 "이란 이슬람공화국 군이 해협에서 조율 없이 통과하는 모든 행위를 삼가라"고 경고하며 "이를 어길 경우 안전을 보장할 수 없다"고 말했다. 그는 이어 "우리는 전력을 다해 호르무즈 해협의 안보를 유지하고 강력하게 관리할 것"이라고 강조했다.

알리아바디 사령관은 미국의 호송 작전이 "현재 상황을 교란하려는 침략적 행위"라며 이로 인해 해협 내 선박들의 안보가 더욱 위태로워질 뿐이라고 주장했다. 그는 또 미국의 동맹국들을 향해 "돌이킬 수 없는 후회를 자초하는 행동을 하지 말라"고 경고했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 이날 오전부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박 호송 작전인 '프로젝트 프리덤'을 개시한다고 발표했다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com