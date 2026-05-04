SK증권, 자사 MTS에 연금계좌 종합 시뮬레이션 기능 도입

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"적립부터 세금 계산까지 통합 시뮬레이션 제공"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 4일 자사 MTS '주파수3'에 적립액 계산과 수령액 계산 두 가지 모듈로 구성된 연금계좌 종합 시뮬레이션 기능을 도입한다고 밝혔다.

SK증권에 따르면 해당 서비스는 자체 세금 계산 엔진을 내재화해 실질적인 노후 재무 계획 수립을 지원하는 것이 특징이다.

연금 시뮬레이션 서비스 화면. [사진=SK증권]

최근 연금 시장이 급성장함에 따라 효율적 수령 전략과 세금 최적화에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 그러나 복잡한 세제 구조 탓에 일반 투자자가 스스로 계산하기에는 어렵다는 지적이 제기됐다.

이번 서비스는 월 납입액, 예상 연수익률, 퇴직금 납입 여부 및 이연퇴직소득세 등 적립 조건을 입력하면 납입 종료 시점의 예상 총자산을 산출해 준다. 세액공제 구간에 따른 연간 누적 세액공제액도 제공한다.

수령 단계에서는 ▲정기 수령 ▲정액 수령 ▲확정기간 정액 수령 ▲기간별 정액 수령 등 4가지 방식을 선택할 수 있다. 세법상 인출 순서(비과세 원금 → 퇴직금 → 저율과세분)를 자동으로 계산해 적용함으로써 세후 수령액과 실효세율, 연차별 세금 상세 내역까지 확인할 수 있다는 설명이다.

SK증권 관계자는 "단순 수익률 예측을 넘어 세금 구조까지 통합한 시뮬레이션 도구를 통해 고객이 연금 전략을 정교하게 수립할 수 있도록 설계했다"며 "연금 관련 차별화 서비스를 지속 고도화할 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com