[종합] 종합특검, 방첩사 '계엄 사전 준비' 정황 확인…검경·정치권 수사 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방첩사, 계엄 수개월 전부터 사전 준비…내란특검 판단과 맥락 같아

대검·이프로스 압수수색 이어 구자현 직무대행 징계 요청

김관영 내란 동조 수사에 도이치 '황제 조사' 의혹까지 겨냥

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 국군 방첩사령부가 12·3 비상계엄 선포 이전부터 계엄을 준비한 정황을 확인해 수사에 나섰다.

김지미 특별검사보(특검보)는 4일 경기 과천시 종합특검 사무실에서 정례 브리핑을 열고 "방첩사령부 관계자 조사를 통해 방첩사가 2024년 상반기부터 계엄을 준비했던 정황을 확인했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김지미 특별검사보가 4일 경기 과천시 종합특검 사무실에서 정례 브리핑을 열고 있다. 2026.05.04 yek105@newspim.com

앞서 내란특검(특별검사 조은석) 역시 비상계엄이 우발적 조치가 아니라 2023년 10월 이전부터 장기간 기획됐다고 판단했다. 내란특검이 확인한 노상원 전 국군정보사령관의 수첩 메모에는 군사령관 인사 등 내용이 담겼는데, 해당 내용이 실제 2023년 10월 군 인사에 반영된 것으로 알려졌다.

종합특검은 최근 채해병 특검(특별검사 이명현) 사건과 관련해서도 별도의 방첩사 관계자들을 소환 조사했지만, 이들이 모두 혐의를 전면 부인했다고 전했다.

또 종합특검은 채해병 특검으로부터 이첩받은 사건과 관련해 임기훈 전 대통령실 국방비서관을 참고인으로 소환해 조사했다. 임 전 비서관은 채해병 특검 수사 당시 이시원 전 대통령실 공직기강비서관과 함께 기소유예 처분을 받은 인물이다.

김관영 전북도지사. [사진=뉴스핌DB]

수사는 정치권으로도 확대되는 모습이다. 종합특검은 지난주 피의자 2명, 참고인 43명을 조사했으며, 김관영 전북도지사를 피의자 신분으로 소환조사했다. 김 특검보는 "현재까지 확보된 내용을 토대로 조속한 시일 내 최종 처분을 할 예정"이라고 밝혔다.

검찰과 경찰을 겨냥한 수사도 병행되고 있다.

종합특검은 심우정 전 검찰총장 관련 대검찰청 압수수색을 완료했으며, 내부망 '이프로스' 서버 압수수색은 이번 주 재개할 예정이다. 대검의 자료 미제공과 관련해서는 구자현 검찰총장 직무대행과 감찰부장에 대한 징계를 법무부에 요청했다.

이 밖에도 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 국토교통부 관계자 2명을 참고인 조사하고 대통령기록관실 압수수색에 착수했다. 통일교 수사 무마 의혹과 관련해서는 경찰 관계자 6명을 불러 조사했다.

도이치모터스 수사 무마 의혹과 관련해서는 이른바 '황제 조사' 경위를 확인하기 위해 대통령경호처 관계자 2명을 참고인으로 소환해 조사하고, 당시 서울중앙지검 수사팀 검사 4명에게 출석 요구서를 발송했다.

관저 이전 의혹 수사도 이어지고 있다. 종합특검은 코바나콘텐츠 관계자 압수수색과 함께 공사 업체 관계자 등 참고인 4명을 조사했으며, 예산 불법 전용 여부 확인을 위해 행정안전부 청사관리본부 공무원 등 참고인 14명도 조사했다. 대통령기록관 압수수색도 진행 중이다.

한편 종합특검은 피의자 진술조서 날인 사진 및 소회를 개인 SNS에 게시해 논란이 된 특별수사관에 대해 감봉 1개월 징계를 결정했다.

2차 종합특검팀(권창영 특별검사) 사무실 앞에 걸린 현판. [사진=뉴스핌DB]

yek105@newspim.com