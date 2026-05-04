'대여 투쟁'으로 뭉친 수도권 보수 후보들 "李 공소취소 특검은 사법내란"

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오세훈·유정복·양향자·조응천·김정철, 공동 성명 발표

"李대통령, 자기 죄 지우는 공소취소는 초법적 사고…범야권 결집 촉구"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 수도권 광역단체장에 출마한 보수 야권 후보들이 이재명 대통령과 더불어민주당의 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검' 추진을 '사법내란'으로 규정하며 공동 전선을 구축했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 유정복 국민의힘 인천시장 후보, 양향자 국민의힘 경기지사 후보, 조응천 개혁신당 경기지사 후보, 김정철 개혁신당 서울시장 후보는 4일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의'를 열고 공동 성명을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 조응천 개혁신당 경기도지사 후보(오른쪽 두번째)가 4일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의에서 발언을 하고 있다. 2026.05.04 jk31@newspim.com

이들은 민주당이 발의한 특검법에 대해 "이재명 대통령의 범죄 혐의를 지우려는 '범죄 삭제 특검법'이자 헌정 질서를 정면으로 훼손하는 사법 쿠데타"라고 강력히 비판했다.

조응천 후보는 "대통령이 임명하는 특검이 대통령의 죄를 지워버리는 공소취소를 한다는 것은 법치의 근간을 뒤흔드는 사법내란"이라며 "지방자치와 민생 경제도 법치가 무너진 토대 위에서는 사상누각일 뿐"이라고 강조했다.

오세훈 후보는 "전 세계 어느 민주 국가에서 본인의 죄를 스스로 면죄부 주려 하느냐"며 "아프리카 후진국에서도 보기 힘든 일이 21세기 대한민국에서 벌어지는 것이 통탄스럽다. 민주당을 제외한 모든 양심 세력이 역량을 총동원해 투쟁해야 한다"고 촉구했다.

유정복 후보 역시 "피고인이 자기 재판을 없애줄 특검을 직접 뽑는 나라가 국가냐"고 반문하며 "수도권 후보들이 공동기구를 만들어 법치수호 전선을 형성하고, 민주당의 독단을 막기 위해 모든 자유 민주주의 세력을 결집하겠다"고 밝혔다.

김정철 후보는 "배임죄 폐지, 공직선거법 개정 시도에 이어 아예 재판을 삭제하려 한다"고 지적하며 정원오 민주당 서울시장 후보를 향해 특검법에 대한 명확한 입장 표명을 요구했다.

이들은 회의 직후 발표한 공동 성명을 통해 6가지 결의 사항을 발표했다.

성명에는 ▲'이재명 셀프 면죄 특검법' 즉각 철회 ▲이 대통령의 '임기 중 공소취소 불가' 선언 촉구 ▲민주당 후보 정원오·박찬대·추미애의 입장 표명 요구 ▲범국민 온라인 서명운동 전개 ▲대국민 홍보 활동 및 시국 토론회 개최 ▲정파를 초월한 시민사회 연대 강화 등이 담겼다.

특히 후보들은 1987년 민주항쟁 당시의 '민주헌법쟁취 1000만인 서명운동'을 언급하며, 온라인을 통해 '이재명 셀프 죄지우기'에 반대하는 범국민 저항 운동을 즉각 시작하겠다고 말했다.

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