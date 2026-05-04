산림청 국립수목원장 등 17개 개방형 직위 공모…민간 인재 영입 확대

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처는 4일 공직 내·외부의 전문 인재를 영입하기 위한 '2026년 5월 개방형 직위' 공개 모집을 실시한다고 밝혔다.

이번 공모는 교육부, 법무부 등 12개 부처에서 총 17개 직위를 선발하는 것으로, 고위공무원단 4개와 과장급 13개 직위가 포함됐다.

[자료=인사혁신처]

고위공무원단 직위로는 ▲교육부 감사관 ▲법무부 감찰관 ▲보건복지부 국립나주병원장 ▲산림청 국립수목원장 등이 모집된다. 감사관과 감찰관은 감사계획 수립 및 기관 감사 업무를 총괄하며, '공공감사에 관한 법률'에 따른 자격 요건을 갖춘 경우 지원할 수 있다.

국립나주병원장은 정신질환 치료 및 재활, 정신건강 위기 대응 등을 담당하는 자리로 의사면허 소지자 중 관련 경력을 가진 인재가 대상이다. 국립수목원장은 산림생물자원 조사와 연구, 정책 지원 등을 총괄하는 직위로 임학·생물학 등 관련 분야 전문가가 지원 가능하다.

과장급 직위는 실무 중심의 전문 인재를 폭넓게 선발한다. 국가인권위원회 홍보협력과장은 민간 인재만 지원할 수 있으며, 위원회 홍보와 국내외 협력 업무를 총괄한다. 교육부 국립창원대 산학기획과장과 충남대 국제교류과장은 각각 산학협력 사업과 국제교류 확대 업무를 담당한다.

외교부 국립외교원 외국어교육과장은 외국어 교육 프로그램 운영과 국외연수 제도 관리를 맡으며, 방송미디어통신위원회 국제협력담당관은 콘텐츠 해외 진출과 국제 협력 업무를 담당한다.

이 외에도 보건복지부 복지정보운영과장, 개인정보보호위원회 신기술개인정보과장, 방위사업청 해상공중지휘통제체계사업팀장 등 다양한 분야에서 전문 인재를 선발한다.

감사담당관 직위는 통일부, 성평등가족부, 병무청 등에서 모집하며, 공직기강 및 부패방지 업무를 총괄하는 자리로 관련 법령에 따른 자격 요건을 충족해야 한다.

개방형 직위 채용은 서류·면접 심사와 역량평가, 인사심사를 거쳐 최종 임용 된다. 고위공무원단 직위는 대통령이, 과장급 직위는 소속 장관이 임용한다. 원서 접수는 오는 14일까지이며, 자세한 사항은 국가공무원 채용시스템과 각 부처 누리집에서 확인할 수 있다.

abc123@newspim.com