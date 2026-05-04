日·호주, '경제안보 동맹' 강화...핵심광물·에너지 공급망 재편

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 호주가 경제안보를 축으로 한 협력을 한층 강화하기로 했다. 다카이치 사나에 총리와 앤서니 앨버니지 총리는 4일(현지시간) 캔버라에서 정상회담을 열고, 핵심 광물과 에너지 공급망을 중심으로 한 공동선언과 공동성명을 발표했다.

양국은 희토류 등 중요 물자의 공동 개발 사업 6건을 지정하고, 정부 차원의 투자와 보조금을 통해 지원하기로 했다.

이번 합의의 핵심은 '경제안보'를 양국 관계의 중심 축으로 격상했다는 점이다. 공동성명은 핵심 물자를 "양국 경제안보 협력의 중핵"으로 규정했다. 이는 중국의 핵심 광물 수출 규제 가능성과 중동 정세 불안으로 인한 에너지 공급 리스크가 커지는 상황에서, 안정적인 공급망을 사전에 구축하려는 전략적 대응으로 해석된다.

구체적으로는 일본의 종합상사인 소지츠와 에너지·금속광물자원기구(JOGMEC)가 참여하는 희토류 개발 사업 등 6개 프로젝트가 우선 지원 대상으로 선정됐다. 이들 사업은 양국 정부의 추가 투자와 보조금을 받을 수 있으며, 호주 내 인허가 절차도 신속히 진행될 전망이다.

자원 개발의 속도를 높여 공급망을 조기에 안정화하겠다는 의도가 반영된 조치다.

에너지 협력도 중요한 축이다. 현재 일본은 액화천연가스(LNG)의 약 40%, 석탄의 약 60%를 호주에 의존하고 있다. 반대로 일본은 호주에 석유제품을 수출하고 있다. 양국은 이러한 상호 보완적 구조를 바탕으로, 지역 단위의 에너지 공급망을 더욱 공고히 하기로 했다.

이번 선언은 양국의 역할 분담을 보다 명확히 했다는 점에서도 의미가 있다. 호주는 안정적인 자원 공급국으로서의 지위를 강화하고, 일본은 공급망 구축을 지원하는 핵심 투자국으로 기능한다는 인식이 공유됐다.

단순한 교역 관계를 넘어 '공급망 동맹'으로 진화하고 있다는 평가가 나온다.

양국은 또 경제와 기술의 '회복력'을 국가안보의 기반으로 규정했다. 지정학적 긴장이나 공급망 교란 등 비상 상황이 발생할 경우, 정보 공유와 정책 공조를 통해 공동 대응한다는 방침도 명문화했다. 경제 영역이 안보와 직결된다는 인식이 한층 분명해진 셈이다.

이와 함께 '아시아 제로에미션 공동체(AZEC)' 등 다자 틀을 통한 협력도 강조됐다. 탈탄소와 공급망 안정이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다는 구상이다. 아울러 환태평양경제동반자협정(TPP)을 통한 경제 협력 강화에도 뜻을 모았다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)와 앤서니 앨버니지 호주 총리가 4일(현지시간) 캔버라에서 정상회담을 가진 후 공동 기자회견에서 악수를 나누고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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