정청래 "조작기소 특검은 시대 소명...대통령도 정당한 피해 보상 받아야"

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"윤석열 정권 조작 수사 정황 낱낱이 드러나"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 4일 부산에서 열린 최고위원회의에서 '조작 기소 특검'을 통해 윤석열 전 정권의 수사 조작 의혹을 철저히 규명하겠다고 밝혔다.

정 대표는 이날 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 최고위원회의 모두발언을 통해 "조작 기소 특검은 사법 정의 실현을 위한 시대적 소명"이라며 "윤석열 검찰 독재 정권의 무도한 악행을 바로잡아야 한다"고 강조했다.

정 대표는 "국정조사 청문회를 통해 정적 제거를 목적으로 한 윤석열 검찰 독재 정권의 취약한 조작 수사 정황이 낱낱이 드러났다"며 "선택적 증거 수집과 조작, 형량 거래와 진술 회유 등 이재명 대통령을 타겟으로 없는 죄를 만들기 위해 검찰이 행한 위법 행위는 일일이 열거하기조차 어렵다"고 지적했다.

특히 대북 송금 사건과 관련해 "리호남이 필리핀에 없었다는데 대체 어떻게 김성태가 필리핀에서 그에게 돈을 전달했다는 말이냐"며 "실소조차 안 나온다"고 비판했다.

정청래 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB]

정 대표는 "조작 기소는 공권력을 남용한 명백한 국가 폭력이자 사법 정의를 말살한 중대 범죄"라며 "이재명 대통령뿐만 아니라 남욱 변호사, 이화영 전 평화부지사 등 수많은 관련자가 검찰의 조작 수사로 인생이 난도질 당했다"고 말했다.

그는 "더 이상 정치 검찰에 의해 진실이 뒤바뀌고 억울한 피해자가 양산되는 비극을 좌시할 수 없다"며 "조작 기소 특검은 윤석열 검찰 독재 정권의 과오를 바로잡는 사법 정상화의 과정"이라고 밝혔다.

아울러 "헌법 제11조가 명시하듯 모든 국민은 법 앞에 평등하며 피해 구제에서도 마찬가지"라며 "대통령이라는 이유로 정당한 피해 구제를 외면하는 것은 헌법 정신에 어긋난다"고 강조했다.

정 대표는 "조작된 기소로 억울한 피해가 있다면 그 어느 누구라도 명명백백히 진실을 찾고 정당한 보상을 받아야 한다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com