[속보] 李대통령 "민주당, 조작기소 특검 시기·절차, 국민 의견 수렴해 판단하라"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 4일 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검 법안'을 발의한 집권 여당인 더불어민주당에 "구체적 시기나 절차를 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라"고 요청했다.
홍익표 청와대 정무수석은 이날 오전 춘추관에서 브리핑을 통해 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 할 일 "이라면서도 시기나 절차에 대해서는 숙의가 필요하다는 이 대통령의 생각을 이같이 전달했다.
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[속보] 李대통령 "민주당, 조작기소 특검 시기·절차, 국민 의견 수렴해 판단하라"
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 4일 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검 법안'을 발의한 집권 여당인 더불어민주당에 "구체적 시기나 절차를 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라"고 요청했다.