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[전문] 조정식, 국회의장 출마 선언..."李정부와 원팀 되어 민생국회 만들 것"

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  • 조정식 더불어민주당 의원이 4일 22대 하반기 국회의장 출마를 선언했다.
  • 이재명 정부와 원팀으로 민생국회와 국민주권국회를 만들겠다고 강조했다.
  • 6선 안정감 내세워 민생국회, 개헌, 의회외교 등 5대 공약을 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"6선의 검증된 안정감"

[서울=뉴스핌] 김승현 배정원 기자 = 조정식 더불어민주당 의원(6선)이 4일 22대 하반기 국회의장 선거 출마를 공식 선언했다.

조정식 의원은 출마 선언에서 "이재명 정부가 속도감 있는 성과로 국민께 정치의 효능감을 보여주고 있는 만큼, 이제는 국회의 효능감도 국민께 보여드릴 때"라며 "집권여당 출신 국회의장으로 당정청과 국회가 원팀이 되어 이재명 정부와 함께 국민이 체감하는 성과를 만드는 국민주권국회, 민생국회로 만들겠다"고 강조했다.

조 의원은 '6선의 검증된 안정감'을 내세우며 ▲국민의 삶을 최우선으로 하는 <민생국회> ▲국민과 함께하는 <국민주권국회> ▲개헌추진 ▲국회의 역할과 위상 강화 ▲의회외교 체계화·지원강화 등 5대 공약을 제시했다.

조정식 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

다음은 조정식 의원의 국회의장 출마선언문 전문이다.

"국민주권국회ㆍ민생국회를 열겠습니다."

존경하는 국민 여러분, 사랑하는 당원동지 여러분
그리고 선배ㆍ동료의원 여러분! 조정식 의원입니다.

빛의 혁명으로 국민께서 세워주신
이재명정부가 출범 2년 차에 들어섰습니다.

지난 1년이 내란청산과
대한민국 정상화에 매진한 시간이었다면,
이제는 대한민국 대도약의 원년을 열어야 할 시간입니다.

중동전쟁으로 인한 고유가ㆍ고물가,
갈수록 심화하는 글로벌 공급망 불안
전 세계 판도를 바꾸고 있는 AI 대전환까지,
대한민국은 지금, 전대미문의 글로벌 복합위기
그 한복판에 서 있습니다.

단 한순간도 긴장을 놓쳐선 안 됩니다.
다시 신발 끈을 단단히 동여매야 합니다.

민의의 전당인 국회가, 국민의 더 나은 삶과
국민주권시대, 대한민국의 성공을 위해,
할 수 있는 모든 역할을 다해야 합니다.
사랑하는 당원동지 여러분, 선배ㆍ동료의원 여러분!

이재명정부가 속도감 있는 성과로
국민께 정치의 효능감을 보여주고 있습니다.
이제, 국회의 효능감도 국민께 보여드릴 때입니다.

일 잘하는 정부, 성과를 내는 <국민주권국회>,
당ㆍ정ㆍ청과 국회가 하나로 움직여
국민이 체감하는 <민생국회>의 성과를 만들어야 합니다.

<6선의 검증된 안정감> 저 조정식,
22대 후반기 국회의장 선거에 출마합니다.
이번이 세 번째 도전이자, 여의도 정치생활을 마감하는 마지막 도전입니다.

지난 21대 국회 후반기,
윤석열정권 폭정에 맞서 처음 출사표를 던졌고,
22대 국회 전반기에는 당원의 뜻을 받들어,
선당후사의 길을 선택했습니다.

이제 저의 목표는 단 하나입니다.
민주당의 파란 피가 흐르는 집권여당 출신 국회의장으로서,
이재명정부와 함께 국민이 체감하는 성과를 만들고,
23대 총선승리, 더 나아가 정권 재창출의 교두보를 놓는 것입니다.
저는 말보다 성과로 증명해 온 사람입니다.

당대변인 시절,
이명박정권의 MB악법에 맞서 의장석에 몸을 던졌고,

문재인정부 시절,
정책위의장으로 코로나 정국을 슬기롭게 돌파한 경험이 있습니다.

이재명 당대표 사무총장 시절에는
윤석열 검찰독재정권 탄압에 맞서 민주당을 지켜내고,
동료의원 한분 한분의 당선을 위해 뛰며
22대 총선압승을 주도했습니다.

전대미문 위기의 시대,
위기에는 그에 걸맞은 판단과 처방이 필요합니다.
집권여당 출신 국회의장에게 무엇보다 중요한 것은
바로 정부와의 호흡과 안정감입니다.

지금은 손발을 맞춰볼 여유조차 없습니다.
국정철학을 뼛속까지 이해하고, 함께 뛰며,
함께 책임질 수 있는 사람이 필요합니다.

검증된 6선, 저 조정식이 바로 적임자입니다.
명실상부한 <국민주권국회>, <민생국회>를 완성할
첫 번째 국회의장이 되겠습니다.
저의 5대 공약을 말씀드리겠습니다.

조정식 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌DB]

첫째, "국민의 삶을 최우선으로 하는 <민생국회>"를 만들겠습니다.

정치에 대한 국민의 요구는 분명합니다.
먹고 사는 문제, 민생 해결에 앞장서라는 것입니다.

역대 후반기 원 구성 역사를 보면
국민께서 보시기에 부끄러운 상황이 반복되고 있습니다.
14대 국회부터 지금까지, 후반기 국회의장 선출에 평균 31일,
상임위원장 선출에 평균 39일이 소요되었습니다.

그마저 20대, 21대 후반기 국회 모두 원 구성이 50여 일이나 지연되며,
국회는 두 달 동안 '개점휴업'에 들어갔습니다.

<민생국회>는 구호가 아닙니다.
'결과'로 '실력'으로 증명해야 합니다.

22대 후반기 국회는 단 하루의 공백도 허용하지 않겠습니다.
여야협치를 존중하되, 민생 앞에서는 단호히 결단하는
민생 국회의장이 되겠습니다.

6월 내 원 구성을 반드시 마무리 짓고
12월까지 이재명정부의 주요 국정과제 입법을
100퍼센트 마무리 짓겠습니다.
매주 목요일 본회의를 열어 국회의 예측 가능성을 높이고,
특히, 매월 마지막 주 목요일을
'민생입법 처리 주간'으로 지정하여
단 하나의 민생법안도 국회에서 멈추는 일이 없도록 하겠습니다.

후반기 국회 2년, '성과'로 증명하겠습니다.
국민의 삶을 최우선으로 하는 <민생국회>, 반드시 만들겠습니다.

둘째, "국민과 함께하는 <국민주권국회>"를 만들겠습니다.

12ㆍ3 내란을 막아낸 것은 우리 국민이었습니다.
'국민주권의 날'을 제정하여
대한민국 국민의 위대함을 역사에 아로새기겠습니다.

입법박람회를 상설화하고, 사회적 대화를 정례화하여
국민의 다양한 목소리를 듣겠습니다.

국회의장 직속으로
'미래아젠다 자문위원회'와
'기본사회 자문위원회'를 신설하여,
국회가 앞장서 대한민국의 미래를 고민하고 설계하겠습니다.
셋째, "개헌을 완수"하겠습니다.

2027년은 제6공화국 헌법이 40년 되는 해입니다.
낡은 헌법, 더는 미룰 수 없습니다.
선거가 없는 내년이 정치적 유불리를 넘어
개헌을 완성할 적기입니다.

취임 즉시 개헌특위를 구성하여
새 시대에 맞는 새로운 헌법을 만들겠습니다.

대통령 4년 연임제로 책임정치를 강화하고,
국정 운영의 안정을 도모하겠습니다.

감사원의 국회 이관을 통해
입법부의 실질적 권한을 강화하겠습니다.

12ㆍ3 내란의 교훈을 헌법과 법률에 명시해
국회가 비상계엄을 통제할 수 있도록,
국회의 권한과 지위를 확고히 세우겠습니다.

개헌은 선택이 아니라 시대적 책무입니다.
국민적 합의가 높은 의제부터 적극 추진하겠습니다.
제가 개헌 컨트롤 타워가 되어 임기 내 마무리 짓겠습니다.
넷째, "민주주의 본산인 국회의 역할과 위상을 강화"하겠습니다.

이재명정부 핵심 과제인 국가균형발전을 위해
국회 세종의사당 이전을 차질없이 추진하겠습니다.

국회도서관 광주분원을 신설하여
5ㆍ18 민주주의 역사의 기록과 교육을 체계화하고,

의정연수원 충청권 신설을 통해
민주시민교육과 균형 잡힌 의정 인프라를 구축하겠습니다.

다섯째, "글로벌 책임국가 위상에 맞도록 의회외교를 강화"하겠습니다.

지금 전 세계 외교ㆍ안보 지형이 급변하고 있습니다.
대한민국 외교ㆍ안보가 그 어느 때보다 중요한 시기입니다.

의회외교가 정상외교ㆍ공공외교와 함께
국가 외교전략의 3개 핵심축으로, 제 기능을 다 할 수 있도록
의회외교를 체계화하고 지원을 강화하겠습니다.

나아가 얼어붙은 남북관계에 온기를 불어넣을 수 있도록
의회 차원의 남북 대화 채널을 단계적으로 구축하겠습니다.
존경하는 국민 여러분, 사랑하는 당원동지 여러분
그리고 선배ㆍ동료의원 여러분!

저 조정식, 국회 최다선으로
여섯 번 국민의 과분한 선택을 받았지만
당내 선거에서는 숱한 좌절도 겪었습니다.

그럼에도 오뚝이처럼 다시 일어설 수 있었던 것은
존경하는 당원 여러분과, 사랑하는 선배ㆍ동료의원 여러분께서
손을 잡아주셨기 때문입니다.

22년 의정생활 동안 선당후사의 자세로,
단 한 번도 저 자신을 앞세우지 않았습니다.
언제나 당이 먼저였고, 언제나 국민이 먼저였습니다.

세 번째이자, 마지막 도전입니다.

<국민주권국회>, <민생국회> 6선의 검증된 안정감
저 조정식에게 힘을 모아주십시오.

감사합니다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

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코르다 '6개대회 연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
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