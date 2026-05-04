장동혁, 이번주 선대위 구성 발표…국민의힘 "당대표 선대위원장은 관행"

"정진석 공천 여부는 공관위 자율 판단"

"보수진영 선거 연대 언급은 일러"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 이번 주 후반이나 주말께 중앙선거대책위원회 구상을 발표하며 본격적인 선거 체제 전환에 나설 전망이다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "당 대표께서 선대위 구성과 관련해 여러 구상을 하고 계신 것으로 안다"며 "이르면 주말이나 주 후반부에는 선대위 구상을 발표할 수 있을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 장동혁 당 대표의 선대위 참여 여부에 대해 "과거 관행을 보더라도 당 대표는 중앙선대위원장 또는 상임선대위원장으로서 선대위에 참여해 왔다"며 사실상 참여를 공식화했다.

그는 특히 "선대위 구성은 우리 당의 소중한 자산들을 전략적으로 배치해 승리를 이끌어가는 과정"이라며 "뺄셈의 정치가 아니라 덧셈의 정치가 필요하다. 단일대오로 원팀의 모습을 보여드리는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.04 jk31@newspim.com

최근 공천 관리 과정에서 논란이 된 정진석 전 대통령비서실장의 공천 신청 문제에 대해서는 공관위의 자율적 판단에 무게를 실었다.

박 수석대변인은 "공관위가 합리적으로 판단할 영역"이라며 "현재 제기되는 여러 우려의 목소리를 경청하고 있는 만큼 지선 승리를 위해 가장 합리적인 결론을 내려주리라 생각한다"고 답했다.

한편, 더불어민주당이 추진하는 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법'과 관련해서는 "필리버스터 외에는 현실적으로 통과를 막을 물리적 여건이 갖춰지지 않았다"며 "공수처 특검에 반대하는 야당이 보조를 맞춰준다면 뜻을 같이하는 야당들과 공조할 수 있을 것"이라고 말했다.

다만 제3지대 등과의 '보수 선거 연대'로 확대될 가능성에 대해서는 "선거 연대를 말씀드리기에는 아직 이른 시기"라며 "지금은 우리 후보의 경쟁력을 유권자에게 전달하는 데 집중해야 할 때"라고 선을 그었다.

allpass@newspim.com