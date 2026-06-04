삼성전자, 세계 랜드마크서 'AI 동반자' 메시지 전한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

건강·가족·반려동물 케어 주제로 3편 영상 제작

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 지난 2일 인공지능(AI) 기술을 활용한 글로벌 영상 캠페인을 공개했다고 4일 밝혔다.

이번 캠페인은 미국 뉴욕 타임스 스퀘어와 영국 런던 피카딜리 광장 등 세계 주요 도시의 옥외 광고와 삼성전자 공식 SNS 채널을 통해 진행된다.

삼성전자가 영국 런던 피카딜리 광장(Piccadilly Circus)에서 '당신의 AI 일상 동반자(Your companion to AI Living)'를 주제로 새로운 글로벌 영상 캠페인을 진행한다. [사진=삼성전자]

캠페인은 건강, 가족, 반려동물 케어를 주제로 한 3편의 영상으로 구성됐다. 각 영상은 삼성 제품에 적용된 AI 기술이 고객의 필요를 미리 파악하고 맞춤형 솔루션을 제공하는 모습을 담았다.

건강 관리 편에서는 갤럭시 워치8과 삼성 헬스를 통해 항산화 지수를 관리하고 식습관 개선을 위한 맞춤형 정보를 제공받는 경험을 소개한다. 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고의 'AI 푸드 매니저' 기능으로 식재료를 관리하고 개인 맞춤형 레시피를 추천받는 모습도 담겼다.

삼성전자가 미국 뉴욕 타임스 스퀘어(Times Square)에서 '당신의 AI 일상 동반자(Your companion to AI Living)'를 주제로 새로운 글로벌 영상 캠페인을 진행한다. [사진=삼성전자]

가족 케어 편에서는 AI 기반 '통화 스크리닝' 기능으로 보이스피싱 등 원치 않는 전화를 미리 차단하는 경험을 보여준다. 반려동물 케어 편에서는 스마트싱스의 펫 케어 서비스와 연동된 갤럭시 '나우 브리프'를 통해 반려견의 산책 시간과 이동 경로를 확인하고 건강을 관리하는 모습을 담았다.

kji01@newspim.com