삼성전자, 폐스티로폼으로 에어컨 만든다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 3일 폐스티로폼 재활용 신소재를 에어컨·공기청정기 내장재에 적용하고 ECV 인증을 획득했다고 밝혔다
- 삼성전자는 가전 설치 후 회수한 포장용 스티로폼을 선별·가공해 기존과 동등 품질의 플라스틱 혼합 신소재로 개발했다
- 신소재는 국내 생산 비스포크 AI 에어컨·공기청정기에 적용됐으며 삼성전자는 올해 폐스티로폼 165톤 재활용을 추진하고 있다
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무풍에어컨·공기청정기 내장재 적용
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 가전제품 포장에 사용된 폐스티로폼을 재활용한 신소재를 에어컨과 공기청정기 내장재에 적용하고 글로벌 인증기관인 UL 솔루션즈의 ECV(Environmental Claims Validations) 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.
삼성전자는 냉장고와 세탁기 등 가전제품 설치 후 회수한 포장용 스티로폼을 선별·가공해 기존 소재와 동일한 품질의 플라스틱 혼합 신소재로 개발했다. 포장용 스티로폼은 오염도가 낮고 유해물질이 적어 재활용 소재로 활용하기 적합하다는 설명이다.
해당 신소재는 국내 생산 제품인 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리' 에어컨과 '인피니트 AI 공기청정기' 내장재에 적용됐으며, 재활용 소재 함유율 10%에 대해 ECV 인증을 받았다. ECV 인증은 재활용 소재 사용률 등 제품의 환경성을 검증하는 제도다.
삼성전자는 올해 총 165톤의 폐스티로폼을 재활용할 계획이다. 부피로는 약 5500㎥ 규모로 축구장 전체 면적을 약 77㎝ 높이로 채울 수 있는 양이다.
삼성전자는 앞서 폐유리를 활용한 복합 섬유 소재를 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기에 적용해 ECV 인증을 받은 데 이어 폐식용유와 폐세탁기 통 등 다양한 재활용 소재 개발도 확대하고 있다.
문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "지속 가능한 소재 개발을 통해 환경 부담을 줄이고 자원순환 확대에 기여하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com