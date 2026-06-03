李 "투표 독려가 선거운동? 어머니한테 가서 물어봐라"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 3일 투표 독려 발언을 했다.
- 특정 후보 유리한 선거운동이 아니라고 밝혔다.
- 민주주의와 선거참여 강조에 야권은 반발했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 3일 "'유능하고 충직한 일꾼을 뽑자. 반드시 투표하자. 정치를 포기한 결과는 가장 저질스런 인간에게 지배당하는 것'이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다"고 말했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다. 도둑조차도 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날지언정 겉으로 화를 내지는 않는다"며 이같이 밝혔다.
이어 "'착하게 살아야 한다', '나쁜 아이들과 어울리지 말아야 한다'는 충고가 편가르기나 누군가를 음해하는 것일 수 없는 것과 마찬가지"라고 했다.
또 이 대통령은 "민주주의의 기본원리와 선거참여를 강조하는 말이 선거운동이나 정치중립의무 위반이라 생각하는 사람이 있다면 그는 어머니나 유초등 선생님을 찾아 스스로의 도덕적 민주적 판단기준이 온당한 지극히 초보적인 의논을 해 볼 필요가 있다"고 지적했다.
그러면서 "민주공화국에서 정치적 판단의 기준은 상식과 국민이어야 하고, 정치는 누군가를 욕하며 우연한 실패의 반사이익을 노리는 것이 아니라 잘하기 경쟁이어야 한다"며 "이런 점에서 '많은 국민이 투표했으면'하는 이명박 전 대통령의 말이나 '반드시 투표에 참여해달라'는 박근혜 전 대통령의 말에 대해 아무도 반론하지 않는다. 맞는 말이기 때문"이라고 부연했다.
이 대통령은 "나와 가족의 미래를 위해 투표를 포기하지 말고, 유능하고 충직한 일꾼을 찾아 반드시 투표하자"고 재차 강조했습니다.
앞서 이 대통령은 이날 오전 X에 "최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나"라는 글을 올렸다. 그러자 야권에서는 이 대통령이 편가르기와 선거개입을 한다는 비판이 제기됐다.
hyun9@newspim.com