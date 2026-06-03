中 홍콩서 60억 위안 녹색국채 발행, 청약액 10.4배 '흥행'

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총 624억 위안 몰려, 최고 11배 초과 청약 기록

전 세계 ESG 자본 집결, 투자자 다변화 부각

런던 이어 홍콩까지 '역외 녹색채권 발행' 상시화

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 중앙정부가 홍콩 특별행정구에서 발행한 60억 위안 규모의 위안화 표시 녹색주권채권(Green Sovereign Bond)이 글로벌 투자자들의 뜨거운 관심 속에 성황리에 마감됐다고 중국 인민일보 산하 증권일보가 3일 보도했다.

금융 시장 안팎에서는 중국의 이번 녹색주권채권 발행 흥행이 중국의 강력한 녹색 성장 의지와 높은 국가 신용도에 대한 전 세계 자본 시장의 굳건한 신뢰를 보여준 계기가 됐다는 평가가 나오고 있다.

중국이 발행한 총 60억 위안 규모의 위안화 녹색주권채권은 3년 만기 채권이 30억 위안 규모, 발행 금리 1.42%에, 5년 만기 채권 역시 30억 위안 규모, 발행 금리 1.56%로 책정됐다.

이번 채권 발행은 글로벌 금융 시장에서 '청약 열풍'을 일으켰다. 전 세계 기관투자자들이 적극 참여하면서 총 청약 금액은 발행 규모의 10.4배에 달하는 624억 위안을 기록했다.

만기별로는 3년물이 9.8배, 5년물이 11.0배의 초과 청약 경쟁률을 보이며 장기 채권에 대한 수요가 특히 더 높았던 것으로 나타났다.

자본시장 전문가들은 이번 채권 발행이 10배가 넘는 초과 청약을 달성한 데 대해 글로벌 자본이 중국의 녹색 발전 성과와 국가 주권 신용이라는 두 가지 핵심 가치를 높이 평가한 결과라는 분석을 내놓고 있다.

이번에 발행된 위안화 녹색주권채권은 투자자의 지역적 분포와 기관 유형 면에서 매우 다변화된 양상을 보여줬다는 평가다.

지역별로는 아시아·태평양 지역 투자자가 80%로 다수를 차지했으나, 비아시아·태평양 지역의 글로벌 투자자 비중도 20%에 달해 전 세계적인 관심을 증명했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 사진=중국 포탈 서우거우. 2026.06.03 chk@newspim.com

기관 유형별로는 주권 및 초국적 금융기관이 31%, 일반 은행이 47%, 펀드 자산운용사 및 보험사가 20%를 각각 차지하며 고품질 자산에 투자하는 우량 기관들이 대거 동참했다.

특히 주목할 점은 환경·사회·지배구조(ESG)에 초점을 맞춘 '녹색 및 지속가능성' 성향의 투자자 비중이 전체의 35%에 달했다는 사실이다. 이는 최근 글로벌 투자 트렌드인 ESG 테마에 이번 채권이 완벽히 부합했음을 보여준다. 이번에 발행된 채권 전량은 홍콩증권거래소에 상장되어 거래될 예정이다.

공동 주관사로 참여한 스탠다드차타드(SC) 은행 관계자는 "투자자의 35%가 ESG 관련 기관이었다는 점은 글로벌 시장이 중국의 친환경 테마에 높은 관심을 두고 있음을 방증한다"라며, "재정부가 녹색 금융 성장을 지속해서 견인하겠다는 약속을 이행한 거래"라고 의미를 부여했다.

앞서 중국 재정부는 2025년 4월 영국 런던에서 중국 역사상 최초의 위안화 녹색주권채권(60억 위안 규모)을 성공적으로 발행한 바 있다. 이어 이번에 홍콩에서도 대규모 발행을 성공리에 마무리하면서, 중국 정부는 런던과 홍콩을 양대 축으로 하는 '역외 위안화 녹색주권채권 상시 발행 메커니즘'을 구축하게 됐다.

정부가 발행하는 주권채권이 정기적으로 공급되면서 역외 위안화 녹색채권의 명확한 가격 책정 기준이 마련되고, 향후 친환경 기업이나 금융기관이 자체 녹색채권을 발행할 때 공정하고 신뢰할 수 있는 참조 지표가 될 것으로 기대된다.

이렇게 형성된 기준을 바탕으로 민간 시장의 풍부한 사회적 자본이 에너지 절약, 환경 보호, 풍력 및 태양광 발전 등 실질적인 녹색·저탄소 산업으로 한층 질서 있게 흘러 들어가도록 유도하는 효과도 거둘 수 있을 것으로 여겨진다.

또한 국경 간 녹색 투융자 채널을 크게 넓힘으로써 글로벌 ESG 자금이 중국의 장기 친환경 프로젝트에 안정적으로 유입되는 발판을 마련하고, 동시에 역외 시장에서 위안화의 실질적인 사용처와 결제 창구가 늘어나 위안화 국제화에도 한층 속도가 붙을 것이라는 전망이다.

이번 채권 발행의 성공은 발행지인 홍콩의 금융시장 경쟁력을 다시 한번 강화하는 계기가 됐다. 이와 관련해 홍콩 자본시장 관계자들은 "이번 발행은 위안화의 국제화를 안정적으로 돕는 것과 동시에 국제 금융 중심지이자 '글로벌 녹색 금융 허브'로서 홍콩의 위상을 한 단계 더 끌어올렸다"고 강조했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com