삼성전자, 美 에디슨 어워즈서 금상 2개 수상

AI홈 '스마트 모듈러 하우스' 주목

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 지난 16일(현지시간) 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열린 '2026 에디슨 어워즈'에서 금상 2개, 은상 2개를 수상했다고 19일 밝혔다.

1987년부터 매년 미국에서 개최되는 에디슨 어워즈는 발명가 토머스 에디슨의 업적을 기리는 상으로, 상업 기술·몰입과 상호작용 경험·라이프스타일과 엔터테인먼트·디자인 등 14개 분야에서 혁신적인 신제품과 서비스를 선정해 시상한다.

'2026 에디슨 어워즈(Edison Awards)'에서 금상을 수상한 미래형 주택 디자인 프로젝트 '스마트 모듈러 하우스. [사진=삼성전자]

금상 수상작은 인공지능(AI) 홈 기술이 적용된 '스마트 모듈러 하우스'와 삼성 TV 전용 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'이다. 스마트 모듈러 하우스는 기본 모듈의 조합으로 시작해 생활 변화에 맞춰 모듈을 추가하거나 교체하는 방식으로 공간을 확장할 수 있다. 가전 제품과 AI 기술이 건축 구조와 결합된 형태로 제공돼 기기 상태와 실내외 환경, 에너지 사용 현황을 확인하고 제어할 수 있다.

비전 AI 컴패니언은 TV 시청 중 AI 기술 기반으로 최적화된 답변과 정보를 제공한다. 빅스비, 퍼플렉시티, 마이크로소프트 코파일럿 등 업계 최다 AI 서비스 플랫폼을 탑재했으며, 실시간 번역·생성형 배경화면·화질·음질·게임 환경 최적화 등 주요 AI 기능을 통합했다.

'2026 에디슨 어워즈(Edison Awards)'에서 금상을 수상한 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언(Vision AI Companion)'. [사진=삼성전자]

은상 수상작은 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'와 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지'다. 비스포크 AI 콤보는 AI 기술로 세탁물의 무게와 오염도, 건조도를 감지해 세탁·건조 시간을 맞춤 조절하고, 학습 결과를 바탕으로 적절한 양의 세제를 자동으로 투입한다. 스페이셜 사이니지는 52mm의 얇은 두께로 3D 안경 없이도 입체감을 구현하는 디스플레이로, 2D 콘텐츠의 선명도를 유지하면서 깊이감 있는 3D 효과를 제공해 리테일·전시·엔터테인먼트 등 다양한 상업 환경에서 활용 가능하다.

kji01@newspim.com