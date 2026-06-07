[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 만난 장병규 의장 "엔비디아, 게임과 뗄 수 없는 기업"

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젠슨 황, 크래프톤 PC방 방문...이용자들과 소통

이후 엔씨 아이온2 행사장으로 이동

[서울=뉴스핌] 정승원 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만난 장병규 크래프톤 의장이 "엔비디아는 게임과 뗄 수 없는 기업"이라고 이번 회동의 소회를 밝혔다.

장 의장은 7일 오후 서울 강남구 소재의 크래프톤 PC방에서 황 CEO와 만난 뒤 취재진과의 브리핑에서 "이번 만남은 짧은 이벤트를 즐기고 간 것"이라며 "상업적인 이야기를 할 상황은 아니었지만 크래프톤은 엔비디아와 계속 협력해왔다"고 말했다.

장병규 크래프톤 의장이 7일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와의 회동 이후 취재진의 질의에 답하고 있다. [사진= 서영욱 기자]

장 의장은 "엔비디아는 오랫동안 게임 쪽에 뿌리를 내리고 있는 회사이고 현재 게임업계는 인공지능(AI)으로 굉장히 많이 넘어가 있는 상황"이라며 "이에 엔비디아의 뿌리를 PC방에서 확인하고 싶었던 것 같다"고 설명했다.

이어 장 의장은 "크래프톤은 엔비디아의 기술을 활용하는 회사로 AI에서 한국이 3위지만 게임은 3위 보다는 좀 더 잘한다고 생각한다"며 "이와 관련해 앞으로 꾸준히 얘기할 수 있을 것 같다"고 전했다.

황 CEO는 크래프톤 PC방을 방문해 이용자들과 만나기도 했다. PC방 내부에서는 "젠슨 황"을 연호하기도 했다.

황 CEO는 이후 이동해 김택진 엔씨(NC) 대표를 만났다. 엔씨는 인근 포털 PC방에서 신작 MMORPG 아이온2 개발진이 참여하는 이용자 대상 라이브 행사를 개최했고 황 CEO가 방송에 깜짝 출연하기도 했다.

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