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"혼수는 구독이 해답" 삼성전자, '구독 드라이브'

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 15일 가전 부진 속 TV 구독 모델로 판매 전략 전환했다.
  • 임성택 부사장은 구독이 실적 개선에 의미 있는 역할을 한다고 밝혔다.
  • 전 라인업 30% 이상 구독 적용으로 소비자 부담을 낮췄다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기능 확대로 가격 상승…구독 통해 소비자 부담 낮춰
전 라인업 구독 비중 30% 돌파…실적 기여 확대 기대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 가전 사업 부진 속에서도 TV 구독 모델을 앞세워 소비자 부담을 낮추고 판매 전략 전환에 속도를 내고 있다. AI 기능 확대에 따른 가격 상승 압력을 구독 방식으로 흡수하면서 실적 개선의 돌파구로 활용하겠다는 구상이다.

15일 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 질의응답에서 가전 사업 실적이 둔화되는 가운데, 구독 모델이 실제 수익 개선에 얼마나 기여하고 있는지와 의미 있는 실적 반영 시점에 대한 질문도 이어졌다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 구독 사업과 관련해 "구독 사업이 이미 의미 있는 역할을 하고 있으며, 비즈니스에 큰 도움을 주고 있다"고 밝혔다. 이어 "AI 기능 확대 등으로 제품 가격이 전반적으로 상승하는 상황에서 구독을 통해 소비자 부담을 낮추기 위해 브랜드 차원에서 많은 투자를 하고 있다"고 설명했다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 용석우 사장이 2026년형 TV 신제품 출시 행사에서 질문에 답변하고 있다. (왼쪽부터) 삼성전자 영상디스플레이사업부 이헌 부사장, 손태용 부사장, 용석우 사장, 한국총괄 임성택 부사장, 김용훈 상무 [사진=삼성전자]

또 소비자 체감 혜택으로 연결되도록 은행, 카드사와 다양한 제휴 프로그램을 운영 중이라고 덧붙었다.

특히 TV의 경우 프리미엄 제품 중심이 아닌 전 라인업으로 구독이 확산되고 있는 점이 특징이다. 임 부사장은 "당초 고가 제품 중심으로 구독이 확대될 것으로 예상했지만, 실제로는 전 라인업에서 30% 이상 구독이 적용되고 있다"며 "소비자 만족도가 높고 사업적으로도 의미 있는 판매 방식"이라고 평가했다.

이어 마이크를 잡은 김용훈 삼성전자 상무는 구독 모델을 혼수 시장과 연계한 전략을 강조했다. 그는 "TV는 구독으로 사는 게 가장 베스트"라며 "혼수 장만의 가장 큰 솔루션"이라고 강조했다.

구독 방식은 초기 비용 부담을 낮추는 구조로 설계됐다. 김용훈 상무에 따르면 500만원 상당 TV를 구매할 경우 30% 수준인 150만원을 선납하면 구독료 할인 혜택을 받을 수 있다. 여기에 카드사 제휴를 통해 월 사용 금액에 따라 최대 2만5000원 수준의 캐시백도 제공된다.

삼성전자가 삼성강남에서 2026년형 TV 신제품 출시를 알리는 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사를 진행했다. [사진=삼성전자]

김 상무는 "냉장고나 세탁기 등은 일시불 구매도 가능하지만 TV는 구독이 훨씬 합리적"이라며 "가격 부담을 줄이면서 최신 제품을 사용할 수 있는 장점이 있다"고 강조했다. 

syu@newspim.com

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애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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