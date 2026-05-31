BGF리테일, 몽골에 기후대응 숲 조성…사막화 방지 나서

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2028년까지 30ha 규모 기후대응 숲 조성 협력



[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 몽골 사막화 방지와 기후변화 대응을 위한 조림 사업에 나섰다.

BGF리테일은 한국환경산업기술원, BC카드, 푸른아시아와 함께 몽골 바양척트솜에서 열린 '2026 몽골 기후대응 숲 식재 행사'에 참여했다고 31일 밝혔다.

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 한국환경산업기술원, BC카드, 사단법인 푸른아시아 등과 함께 몽골에서 사막화 방지 조림 활동을 진행했다고 이달 밝혔다. 사진은 임직원들이 나무를 심는 모습. [사진=BGF리테일 제공]

회사는 지난 26일부터 3일 간 진행된 행사에서 비술나무 100여 그루를 심었으며, 2028년까지 3년간 총 30헥타르(ha) 규모의 기후대응 숲 조성 사업에 협력할 계획이다.

이번 사업에는 BGF리테일이 14년째 참여 중인 '페이퍼리스(Paperless) 캠페인'으로 조성한 환경기금이 활용된다. 페이퍼리스 캠페인은 종이 영수증 발급을 줄여 절감한 비용을 환경기금으로 적립하는 활동이다. 조림 사업은 유목민 생활권과 가축 이동 경로를 고려해 진행돼 지속가능성을 높일 예정이다.

BGF리테일은 2012년부터 몽골 조림 사업에 참여해 왔으며, 조성된 방풍림은 어기노르솜 일대의 사막화 확산과 황사 발생을 줄이는 데 기여하고 있다. 또한 해외뿐 아니라 국내 산림 보호 활동도 확대하고 있다. 최근 서울 마포구 노을공원에서 도시 숲 가꾸기 활동을 진행했으며, 산림청과 함께 '라면 국물 제로 캠페인'을 전개하는 등 ESG 경영을 강화하고 있다.

박채영 BGF리테일 ESG팀장은 "국내외 자연보호 활동을 통해 사회적 책임을 실천하고 있다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하는 ESG 활동을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

'라면 국물 제로 캠페인'을 전개해 전국 10개 유명 산림 인근 점포에 액체 흡수제 4000여 개를 무료 배포했다.

nrd@newspim.com