1분기 외화증권투자 42억 달러 감소…주가 조정·미 국채금리 상승 영향

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S&P500 4.6% 하락·미 국채금리 상승에 평가손실 확대

자산운용사 47.5억 달러 감소…외국환은행만 증가

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 1분기 우리나라 주요 기관투자가의 외화증권투자 잔액이 40억달러 넘게 감소했다. 외국주식과 채권의 평가손실이 확대된 영향이다.

한국은행이 1일 발표한 '2026년 1분기 중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향'에 따르면 지난 3월 말 기준 주요 기관투자가의 외화증권투자 잔액은 5033억 3000만 달러로 전분기 말보다 42억 6000만 달러(-0.8%) 감소했다.

한국은행은 "중동전쟁에 따른 주가 조정 및 미 국채금리 상승 등으로 외국주식 및 채권 모두 순투자보다 평가손실이 더 크게 발생한 데 주로 기인했다"고 밝혔다.

[자료=한국은행]

상품별로는 외국주식 잔액이 2885억 2000만 달러로 전분기 대비 40억 1000만 달러 줄었다. 주가 조정국면에서 저가 매수세가 유입되며 순투자가 확대됐지만, 평가손실 규모가 이를 웃돌았다. 실제로 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 지난해 4분기 2.3% 상승했으나 올해 1분기에는 4.6% 하락했다.

외국채권 잔액은 1822억 달러로 전분기보다 4억 5000만달러 감소했다. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 미국 국채금리가 상승하면서 평가손실이 발생한 데 따른 것이다. 미국 10년물 국채금리는 지난해 12월 말 4.17%에서 올해 3월 말 4.32%로 상승했다.

반면 거주자가 해외에서 발행하는 외화표시 증권인 코리안 페이퍼(Korean Paper)는 외국환은행을 중심으로 투자가 늘면서 전분기 대비 2억 달러 증가한 326억 1000만달러를 기록해 대조를 이뤘다.

투자주체별로는 자산운용사가 전분기보다 47억 5000만 달러 감소한 3532억 5000만 달러를 기록하며 가장 큰 감소폭을 나타냈다. 증권사는 221억 6000만 달러로 4억 달러 감소했고, 보험사는 749억 6000만 달러로 4000만 달러 줄었다.

반면 외국환은행은 코리안 페이퍼 투자가 확대된 영향으로 전분기보다 9억 3000만 달러 증가한 529억 5000만달러를 기록했다.

eoyn2@newspim.com