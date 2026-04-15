용석우 삼성전자 사장, "AI TV 대중화 원년" 선언

국내 출시 TV 99%에 AI 탑재

마이크로 RGB·OLED·UHD까지 전면 확대

비전 AI 기반 '생활형 TV' 전환

"AI는 선택 아닌 새로운 기준"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 TV 전 제품군에 인공지능(AI)을 적용하며 'AI TV 대중화'에 나선다. 한국 시장을 출발점으로 글로벌 시장에서 AI TV를 표준으로 정착시키겠다는 전략이다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부 사장은 15일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 '퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 "2026년을 AI TV 대중화 시대의 원년으로 선언하고 한국 시장을 시작으로 글로벌 시장을 선도하겠다"고 밝혔다.

용석우 사장은 "한국 소비자는 세계에서 가장 빠르게 트렌드를 받아들이고 기술과 디자인에 민감하다"며 "이 같은 소비자 피드백이 삼성 TV 경쟁력의 기반이 됐고, 이를 바탕으로 글로벌 TV 시장에서 20년 연속 1위를 유지할 수 있었다"고 말했다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 용석우 사장이 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 오프닝 스피치를 하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 AI 확산 흐름에 맞춰 TV의 역할을 단순한 디스플레이에서 '일상 속 AI 동반자'로 전환하겠다는 방향을 제시했다. 이를 위해 자체 AI 플랫폼인 '비전 AI(Vision AI)'를 중심으로 TV 기능을 고도화해왔다.

비전 AI는 사용자의 의도를 이해하고 상황에 맞는 맞춤형 경험을 제공하는 지능형 플랫폼이다. 삼성전자는 이를 기반으로 TV를 가정 내 다양한 기기를 연결하는 AI 홈의 중심 기기로 발전시킨다는 구상이다. 보안 측면에서는 삼성 녹스(Knox)를 적용해 개인정보 보호를 강화했다.

신제품에는 AI 기반 화질·음향 기술도 대거 적용된다. AI 업스케일링을 통해 콘텐츠 해상도를 개선하고, AI 사운드 컨트롤과 AI 축구 모드 등을 통해 콘텐츠 유형에 따라 최적의 시청 환경을 제공한다. 영화, 게임, 스포츠 등 다양한 콘텐츠 상황에서 자동으로 화질과 사운드를 조정하는 것이 특징이다.

콘텐츠 경쟁력도 강화한다. 삼성 TV 플러스는 전 세계 약 1억 명의 사용자를 기반으로 라이브 방송과 크리에이터 콘텐츠를 제공하고 있으며, 국내 이용자를 위한 콘텐츠도 확대할 계획이다.

삼성전자는 올해 국내에 출시하는 TV 신제품의 99%에 AI 기능을 탑재할 방침이다. 차세대 디스플레이인 마이크로 RGB를 비롯해 OLED, 네오 QLED 등 프리미엄 제품군뿐 아니라 미니 LED와 UHD 등 보급형 라인업까지 AI 기능을 전면 적용한다.

용 사장은 "AI TV는 더 이상 선택이 아니라 새로운 기준이 될 것"이라며 "삼성이 AI TV의 표준을 만들어가겠다"고 강조했다.

삼성전자는 향후 비전 AI를 중심으로 TV를 스마트홈의 핵심 허브로 확장하고, 사용자 일상에 밀착된 AI 경험을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

syu@newspim.com