삼성전자, 2026년형 OLED TV 공개...최대 83형까지 라인업 확대

프리미엄 화질·AI 기능 강화

게이밍·글레어 프리·7년 OS 업데이트

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 미국법인은 2026년형 유기발광다이오드(OLED) TV 라인업을 2일(현지시간) 공개했다. S95H, S90H, S85H 등 3개 시리즈로 구성되며 최대 83형까지 다양한 크기로 출시한다.

플래그십 S95H는 '플로트레이어 디자인(FloatLayer Design)'을 적용해 벽 밀착형 구조와 공중에 떠 있는 외관을 구현했다.

삼성 아트 스토어를 통해 800명 이상 작가의 5000여 점 작품을 제공하며, 매달 30점의 작품을 무료로 제공하는 '아트 스토어 스트림'도 지원한다.

삼성전자 2026년형 OLED TV [사진=삼성전자]

무선 원 커넥트 기능을 통해 케이블을 TV에 직접 연결하거나 최대 약 9m 떨어진 위치에 배치할 수 있도록 설계했다.

S95H와 S90H는 각각 OLED HDR 프로와 OLED HDR+를 적용해 밝기와 명암 표현을 강화했다. 글레어 프리(Glare Free) 기술을 적용해 밝은 환경에서도 반사 없이 화면을 구현한다.

게이밍 기능도 강화했다. 최대 165Hz 주사율을 지원하고 NVIDIA G-SYNC 호환, AMD 프리싱크 프리미엄 프로를 적용해 화면 끊김과 지연을 최소화했다.

두 모델에는 NQ4 AI Gen3 프로세서를 탑재했다. 4K AI 업스케일링, 자동 HDR 리마스터링, 컬러 부스터 프로, AI 모션 인핸서 프로 기능을 통해 화질을 개선한다.

콘텐츠 유형에 따라 화면을 자동 조정하는 AI 커스터마이징 모드도 지원한다.

사운드는 돌비 애트모스를 기반으로 구성했다. 어댑티브 사운드 프로, 액티브 보이스 앰플리파이어 프로, 오브젝트 트래킹 사운드+를 통해 음향 몰입도를 높였다.

Q-심포니 기능으로 최대 5개 삼성 오디오 기기와 연동 가능하다.

인공지능(AI) 기능도 확대했다. 삼성 비전 AI 컴패니언을 통해 빅스비, 마이크로소프트 코파일럿, 퍼플렉시티 기반 질의응답을 지원한다.

AI 사운드 컨트롤러 프로로 음성·음악·효과음을 개별 조정할 수 있으며, AI 축구 모드는 경기 상황에 맞춘 화면과 사운드를 제공한다.

운영체제는 2026년형 타이젠 OS 기반 원UI를 적용했다. 최대 7년간 OS 업데이트를 지원한다. 삼성 TV 플러스를 통해 2700개 이상 콘텐츠와 750개 이상 무료 채널을 제공하며, 삼성 게이밍 허브를 통해 클라우드 게임을 지원한다.

제품은 삼성닷컴과 주요 유통 채널에서 순차 출시한다.

syu@newspim.com