삼성전자, TV·사운드바 탄소저감 인증…친환경 경영 속도

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 8일 2026년형 OLED TV와 사운드바 등 34개 모델에서 탄소저감 인증을 획득했다.
- 독일 인증기관 TUV 라인란드로부터 14개 모델은 탄소저감 인증을, 20개 모델은 탄소 발자국 인증을 받았다.
- 삼성전자는 2021년 이후 TV·모니터·사이니지 등으로 친환경 인증 범위를 지속 확대하고 있다.
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마이크로 RGB 등 20개 모델 '탄소 발자국' 획득 성과
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 2026년형 OLED TV와 사운드바 등 프리미엄 라인업 전반에서 탄소 저감 성과를 인정받으며 친환경 경영 행보를 넓히고 있다.
삼성전자는 2026년형 OLED·더 프레임 프로 TV와 사운드바 등 14개 모델이 독일 인증기관 'TUV 라인란드(TÜV Rheinland)'로부터 '탄소저감(Product Carbon Reduction)' 인증을 획득했다고 8일 밝혔다.
아울러 마이크로 RGB TV와 미니LED TV 등 20개 모델은 제품 전 생애주기에서 발생하는 온실가스 배출량을 측정해 부여하는 '탄소 발자국' 인증을 받았다.
TUV 라인란드는 TV 제품의 제조, 운송, 사용, 폐기 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 자체 기준에 따라 평가해 탄소 발자국 인증을 부여한다. 이 중 기업의 지속적인 저감 노력을 통해 기존 동급 모델 대비 탄소 발생량을 줄인 제품에는 탄소저감 인증을 추가로 수여한다.
삼성전자는 2021년 Neo QLED TV로 4K 이상 해상도 TV 최초 탄소저감 인증을 받은 이후 QLED, OLED, 라이프스타일 TV, 모니터, 사이니지 등으로 인증 범위를 꾸준히 확대해 왔다. 올해는 프리미엄 모델인 마이크로 RGB와 OLED, 더 프레임 프로 등을 중심으로 성과를 냈다.
특히 이번 인증은 TV뿐만 아니라 제품군 전반으로 확대됐다. 2026년형 사운드바 Q990H 모델의 경우 탄소 발자국과 탄소저감 인증을 동시에 획득하며 전사적인 탄소 중립 노력을 입증했다는 평가를 받고 있다.
손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성전자는 글로벌 TV 시장을 선도하는 1위 기업으로서 압도적인 화질 기술력은 물론, 더 나은 미래를 만들기 위해 제품의 전 생애주기에 걸쳐 탄소 중립에 앞장서 나가겠다" 라고 말했다.
aykim@newspim.com