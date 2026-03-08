삼성전자 TV "20년 왕좌 지켰다"

프리미엄 TV 시장 점유율 54.3%
마이크로 RGB·미니 LED로 공세 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 글로벌 TV 시장 1위를 20년째 지켰다.
8일 글로벌 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 점유율 29.1%를 기록했다.
지난 2006년 이후 이어진 글로벌 TV 1위 기록은 올해로 20년째다.
특히 프리미엄 시장에서 지배력이 두드러졌다. 2500달러 이상 TV 시장에서 매출 점유율 54.3%를 기록했다. 1500달러 이상 시장에서도 52.2% 점유율로 선두를 유지했다. 네오 QLED, OLED, 라이프스타일 TV 제품군이 실적을 견인했다.
삼성전자는 혁신 제품으로 시장 흐름을 바꿔 왔다. 2006년 '보르도 TV' 출시로 글로벌 TV 점유율 1위에 처음 올랐다. 측면 스피커를 하단으로 이동시키고 곡선형 디자인과 붉은 색상을 적용한 제품이다.
2009년에는 LED TV를 선보이며 화질 경쟁을 촉발했다. 발광다이오드 기반 백라이트로 선명한 화면을 구현했다.
2011년에는 스마트 TV를 출시했다. 단순 시청 중심에서 콘텐츠 소비 중심 기기로 변화를 이끌었다.
라이프스타일 TV 시장도 개척했다. 2015년 '더 세리프', 2017년 '더 프레임'을 내놓았다. TV를 인테리어 요소로 확장한 제품이다.
화질 기술 경쟁도 이어졌다. 2017년 퀀텀닷 기반 QLED TV를 선보였다. 2018년에는 8K TV를 출시했다. 2020년에는 마이크로 LED TV를 공개했다.
인공지능(AI) 기능도 확대됐다. 2024년 AI TV를 선보였다. 2025년에는 '비전 AI 컴패니언(Vision AI Companion)' 기능을 강화했다. 사용자 요구를 이해하고 상호 작용하는 통합 AI 플랫폼이다.
삼성전자는 올해 프리미엄 TV 공세를 강화한다. 마이크로 RGB TV를 프리미엄 라인업에 추가한다. OLED, Neo QLED와 함께 고가 시장 경쟁력을 높인다.
마이크로 RGB TV는 RGB 컬러 백라이트 구조를 적용했다. 마이크로 크기 LED를 배열해 색상을 독립 제어하는 방식이다.
보급형 제품 전략도 확대한다. 미니 LED 기반 TV 라인업을 늘린다.
용석우 삼성전자 VD사업부 사장은 "글로벌 TV 시장 20년 연속 1위 달성은 세계 소비자들이 삼성 TV에 보내준 신뢰 덕분"이라며 "앞으로도 삼성전자의 1등 DNA를 바탕으로 다양한 제품과 서비스를 선보여 소비자 기대에 보답하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com