[전문] 정청래 "당의 주인은 당원…1인1표제로 당원주권 정당 실현"

정청래 더불어민주당 대표 기자회견

전당원투표 상설화·전략공천 포기 강조

"당원 뜻이 공천 과정이자 결과"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 당 운영 체계를 당원 중심으로 개편했다고 밝히며 '당원주권 정당' 구축을 핵심 성과로 제시했다. 전당원투표 상설화와 1인1표제 도입을 통해 당내 민주주의를 강화했다는 설명이다.

정 대표는 8일 국회 본관 당대표회의실에서 기자회견을 열고 "나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원"이라며 "더불어민주당의 주권은 당원에게 있고 모든 당권은 당원으로부터 나온다"고 말했다.

그는 당대표 취임 직후 당원주권정당특별위원회를 출범시키고 전당원투표제 상설화와 1인1표제를 도입했다고 설명했다. 또 지명직 최고위원 1명을 평당원이 직접 선출하도록 하고 당원 교육과 지역 순회 강연 등을 확대했다고 밝혔다.

정 대표는 "당대표 권한인 전략공천을 하지 않겠다"며 "당원의 뜻이 곧 공천 과정이자 공천 결과가 될 수 있도록 제도적으로 안착시켰다"고 강조했다. 이어 "1인1표제 도입과 상향식 공천 제도로 계파 공천과 줄 세우기 정치가 해체될 것"이라고 덧붙였다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6일 오후 전남 영광군 영광문화예술의전당 대공연장에서 열린 '에너지 기본소득도시 비전선포식'에 참석한 정청래 더불어민주당 당대표와 장세일 전남 영광군수가 대화를 나누고 있다. 2026.03.06 bless4ya@newspim.com

다음은 정 대표의 기자회견문 전문

당대표 취임 즉시, 당원주권정당특별위원회를 출범시켜,

당원이 주인 되는 당원주권시대, 당원주권정당의 기치를 높이 올렸습니다.

당의 운명은 당원이 결정하는 당내 민주주의를 실현했습니다.

또한 지명직 최고위원 1명은

평당원으로, 당원들이 직접 선출하도록 했습니다.

당원의 날을 기념하는 '민주대상'도 개최했고,

당원 포상제도 적극 확대했습니다.

"당원교육을 강화하겠다"고 했던 약속도 지켰습니다.

당대표인 제가 직접 지역순회 강연을 매달 2회 가량, 총 11회 개최하여

이재명 정부의 정책과 민주당의 시대적 사명을 말씀드렸습니다.

1894년 동학농민운동부터 시작된 대한민국 민주주의 역사와

굽이쳐온 한국 현대사 100년 속 선배들에 대한 존경심,

그리고 이재명 정부의 국정 철학과 국정운영 성과를 당원들과 널리 공유하고

이재명 정부의 성공이 곧 시대정신임을 강조했습니다.

당원과 직접 소통하고, 지역 현안을 가까이에서 살피기 위해

현장 최고위원회의도 총 18회 개최했습니다.

당대표가 되자마자

장애인 당원과 국민의 권익 신장을 위해 장애인국을 신설하였습니다.

당의 상설특별위원회로 국가보훈정책특별위원회를 신설한 것은

"특별한 희생에는 특별한 보상이 따르도록 하겠다"했던

이재명 대통령의 말씀을 이행하기 위해서였습니다.

역사와정의특별위원회도 신속히 가동시켰습니다.

호남발전특별위원회를 설치하여 호남의 현안과 예산을 수시로 챙기며,

올해 역대 최대인 24조 원의 호남 예산을 확보해냈습니다.

전남광주행정통합도 완성했습니다.

호남의 눈물을 닦아 드리겠습니다.

한반도평화 신전략위원회도 대대적으로 꾸려

이재명 정부가 남북관계의 빗장을 열고

한반도 평화의 봄을 앞당길 수 있도록 적극 뒷받침하고 있습니다.

지방선거 공천권을 당원께 돌려드렸습니다.

광역단체장, 기초단체장 적격판정을 받은 후보들은

공정하고도 완전한 민주적 경선을 합니다.

광역의원 비례대표는 권리당원 투표 100%로 결정하고,

기초의원 비례대표의 경우에는

권리당원 투표 50%, 상무위원 투표 50%로 결정합니다.

당대표인 저부터 기득권을 내려놓겠습니다.

당대표 권한인 전략공천을 하지 않겠습니다.

당원의 뜻이 곧 공천 과정이자, 공천 결과 그 자체가 될 수 있도록

당헌·당규를 개정하여 제도적으로 안착시켰습니다.

특히, 전당원투표제 상설화와 1인1표제 도입을 통해

"당원 권리 행사를 적극 보장하겠다" 했던 약속을 지켰습니다.

1인1표제 도입과 상향식 공천 제도의 확립으로

줄 세우기 공천이 완전히 근절되고 계파공천, 계파정치도 해체될 것입니다.

이로써 우리당이 더 큰 민주주의, 더 넓은 민주주의, 더 좋은 민주주의로

한 발짝 나아가는 계기가 마련되었다고 생각합니다.

대한민국 헌법 제1조 제2항,

"대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다"처럼

"더불어민주당의 주권은 당원에게 있고,

모든 당권은 당원으로부터 나온다"는 점을 분명히 말씀드립니다.

당원주권시대, 당원주권정당을 실현하겠다던

그 약속의 무게가 때로는 무겁게 느껴지는 순간도 있었지만,

"약속은 지켜야 한다"는 일념과

당원들의 성원으로 성과를 낼 수 있었습니다.

당원주권시대, 당원주권정당의 실현을 위한 발걸음에

적극적으로 동참해주시고, 또 한결같은 성원을 보내주신

국민 여러분과 당원 동지들께

거듭해서 감사의 말씀을 올립니다. 정말 고맙습니다.

oneway@newspim.com