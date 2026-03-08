광주서 비번 중인 부부 소방관, 상가 화재 '초기진압'

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 휴일을 보내던 부부 소방관이 광주 한 상가에서 화재를 목격하고 신속히 대응해 큰 피해를 막았다.
8일 북부소방서에 따르면 지난달 22일 오전 8시즘 광주 북구 오치동 한 횟집에서 화재가 발생했다.
당시 주변을 지나던 송대진 서부소방서 풍암119안전센터 소방장과 김현진 북부소방서 임동119안전센터 소방교는 연기와 불꽃을 목격했다.
곧바로 인근 아파트 관리사무소에서 소화기를 가져와 초기 진압을 실시하는 한편, 행인에게 119신고를 요청했다. 남아 있는 잔불은 신고를 받고 출동한 소방대원에 의해 진압됐다.
인명 피해는 발생하지 않았고, 수족관과 냉장고 등 집기가 불에 타 약 43만원 정도의 재산 피해가 발생했다. 정확한 화재 원인은 조사 중에 있다.
조혁환 북부소방서장은 "쉬는 날(비번)에도 시민의 안전을 위해 신속히 대응한 덕분에 큰 화재로 번지지 않았다"며 "화재 초기 소화기 사용이 얼마나 중요한지 보여주는 사례"라고 말했다.
bless4ya@newspim.com