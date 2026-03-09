전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

현대차·기아, 광주 자율주행 실증사업 참여…차량·플랫폼 공급

최종수정 :

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차∙기아의 자율주행 차량이 국내 첫 자율주행 실증도시 곳곳을 누빈다.

현대차·기아는 국토교통부 주관 '자율주행 실증도시 조성사업'의 일환으로 추진되는 'K-자율주행 협력모델'의 자동차 제작사와 운송 플랫폼사로 각각 선정됐다고 9일 밝혔다.

현대자동차그룹 자율주행 합작법인 모셔널(Motional)이 미국 라스베이거스에서 올해 말 무인 로보택시 서비스를 상용화하겠다는 계획과 인공지능(AI) 머신러닝 기반의 자율주행 고도화 전략을 공개했다. [사진= 현대차그룹]

'자율주행 실증도시 조성사업'은 국내 최초로 도시 단위에서 자율주행 기술을 실증하는 사업으로 광주광역시 전역을 대상으로 하고 있다. 대규모 실증을 기반으로 양질의 실주행 데이터를 확보하고, 자율주행 차량 기술 개발의 표준 수립과 제도 정비가 동시에 이뤄질 예정이다.

현대차·기아는 이번 실증사업에서 ▲자율주행 개발전용 차량 제작 부문 ▲운송 플랫폼 부문을 담당할 사업자로 각각 선정되며 맞춤형 자율주행 차량 제조 역량과 AI 기반 SW 기술력을 인정 받았다.

이에 따라 현대차·기아는 향후 선정될 자율주행 기술 사업자의 자율주행 기술개발에 적합한 전용 차량 공급과 자율주행 서비스 상용화 검증을 위한 운송중개·관제 플랫폼 운영을 맡아 'K-자율주행 협력모델'의 확장을 지원하며 대한민국이 자율주행 강국으로 도약하는데 일조할 계획이다.

자율주행 개발을 위한 차량 제작을 위해서는 차량의 공급은 물론, 자율주행 기술 방식에 따른 센서 추가 장착, 차량 제어 연동, 무선 업데이트(OTA) 등 자율주행 기술 개발과 검증을 위한 다양한 기능 구현이 필요하다.

현대차·기아는 자율주행 합작법인 모셔널(Motional)과 웨이모(Waymo) 로보택시에 아이오닉 5 기반의 자율주행 차량을 파운드리(Foundry) 방식으로 제공하며 자율주행 기술별 전용 차량 제작 역량을 이미 확보하고 있다.

현대차·기아는 자율주행 기술 개발사의 기술 구현을 위한 자율주행 개발전용 차량 제작을 지원하는 한편, 실증 과정에서 발생하는 다양한 차량 및 운영 데이터를 개발사들과 공유해 기술 고도화를 뒷받침할 계획이다.

또한 현대차·기아는 도시의 다양한 교통수단을 하나의 서비스로 통합하는 '셔클(Shucle) 플랫폼' 기반의 자율주행 서비스 특화 호출∙배차 플랫폼을 이번 실증사업에 투입한다.

셔클 플랫폼은 현대차·기아가 자율주행 시대를 지향하며 개발한 플랫폼으로, AI와 실시간 교통정보를 활용한 최적경로 생성, 이용자의 승∙하차, 전체 차량 모니터링을 통한 운영 안전 관리 등을 기본 기능으로 갖추고 있다.

이와 더불어 2019년부터 현재까지 33개 지자체, 82개 이상의 서비스 지역에서 차량 호출 및 배차 서비스를 제공하며 실효성을 검증해온 바 있어 안정적인 서비스 운영 역량을 확보했다.

현대차·기아는 이번 실증사업에서 셔클 플랫폼을 활용, 차량-플랫폼-이용자가 매끄럽게 연결되는 통합형 자율주행 서비스 모델을 완성하고, 새로운 이동 경험과 생태계 구축을 주도할 예정이다.

김수영 현대차·기아 모빌리티사업실 상무는 "이번 실증사업은 현대차·기아가 보유한 자율주행 통합 역량을 실제 도시 환경에서 검증할 수 있는 중요한 기회"라며 "차량과 자율주행 기술, 플랫폼이 유기적으로 연동되는 체계를 구축하고, 실증성과가 확산 가능한 표준으로 이어지도록 기술 고도화에 역량을 집중하겠다"라고 밝혔다. 

chanw@newspim.com

