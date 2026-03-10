[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 10일

◆국회의장
10:00 우원식 국회의장 개헌 관련 긴급회견(국회의장 접견실)
11:00 한국노총 창립 제80주년 기념식 및 후원의 날(한국노총빌딩 여율리)
14:00 '김구의 해' 액자 제막식(광복회관 로비)
◆상임위원회
9:30 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송법안심사소위원회 / 본관 628호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 산업통상자원지식재산소위원회 / 본관 534호
15:00 과학기술정보방송통신위원회 과학기술원자력법안심사소위원회 / 본관 628
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제43강 / 의원회관 제1소회의실
9:30 장철민 의원실 등, 경기도 주 4.5일제 시범사업 효과 분석 정책 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
13:30 박성훈 의원실, 세제지원을 통한 게임산업 글로벌 경쟁력 제고 정책 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 김태선 의원실, AI 인프라·첨단산업 고도화 대응 폭발사고 예방［방폭］ 전문인력 양성체계 구축 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 한창민 의원실, 사회대개혁위원회 국민보고대회 / 국회도서관 대강당
15:00 강경숙 의원실, 사교육 없는 행복 사회 어떻게 만들 것인가 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 손솔 의원, [형사미성년자 연령 하향 관련 기자회견]
10:00 전현희 의원, [노동정책 공약 발표 기자회견]
10:20 전현희 의원, [시민 교통권 보장 관련 기자회견]
11:00 최혁진 의원, [변호사법(전관예우방지법) 관련 기자회견]
11:20 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
13:40 이건태 의원, [현안 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:00 AI강국위원회 발대식 / 국회의원회관 제1소회의실
11:00 한국노총 창립 제80주년 기념식 및 후원의 날 / 한국노총 5층 웨딩여율리(영등포구 국제금융로6길 26)
14:00 중앙당 및 시·도당 선거관리위원장 연석회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
11:00 한국노총 창립 80주년 기념식 / 한국노총 5층 웨딩여율리
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*조국 당대표
11:00 한국노총 창립 80주년 기념식 및 후원의 날 / 한국노총 5층 웨딩여율리
*서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 본청 앞 농성장
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:10 황현희의 불편한 여의도 유튜브 출연
14:00 K-아이웨어 글로벌 정책협의회 발대식 / 국회의원회관 제1소회의실
15:00 과학기술원자력법안심사소위 / 국회 본관 628호
*천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
seo00@newspim.com