[오늘의 정치일정] 3월 10일(화)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:00 국무회의 (청와대 본관)
14:00 상생을 실천하는 기업인과의 대화 (청와대 본관)
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
10:00 7대 종단 대북교류단체 정책간담회 (정부서울청사 7층 대회의실)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
17:00 한-베트남 외교장관 통화
18:00 제 20차 라마단 이프타르 만찬
-1차관
통상업무
-2차관
13:30 UN AI 허브 유치 지원 TF회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:30 안보우주개발 실무위원회
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
10:30 도산 안창호선생 서거 제88주기 추모식 (도산안창호기념관)
15:00 유틀란디아호 부산 입항 75주년 기념식 (전쟁기념관)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 AI강국위원회 발대식 / 국회의원회관 제1소회의실
11:00 한국노총 창립 제80주년 기념식 및 후원의 날 / 한국노총 5층 웨딩여율리(영등포구 국제금융로6길 26)
14:00 중앙당 및 시·도당 선거관리위원장 연석회의 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
-09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
11:00 한국노총 창립 80주년 기념식(한국노총 5층 웨딩여율리 / 서울 영등포구 국제금융로6길 26)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:10 황현희의 불편한 여의도 유튜브 출연
14:00 K-아이웨어 글로벌 정책협의회 발대식 / 국회의원회관 제1소회의실
15:00 과학기술원자력법안심사소위 / 국회 본관 628호
-천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상 업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
11:00 한국노총 창립 80주년 기념식 및 후원의 날 / 한국노총 5층 웨딩여율리
-서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 본청 앞 농성장