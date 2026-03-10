교보생명 대산문화재단, '2026년 대산창작기금' 공모

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명 공익재단인 대산문화재단은 역량 있는 문인들을 발굴해 한국문학계에 활력을 불어 넣기 위한 대산창작기금 사업의 지원신청을 오는 5월 18일 오후 5시까지 접수한다고 10일 밝혔다.
재단은 신진 문인들의 보다 나은 창작 여건 조성을 위해 올해부터 대산창작기금의 지원금을 기존 각 1000만원에서 1200만원으로 확대했다.
미등단 신인 및 등단 10년 이하의 문인들이 응모 가능하며 시(시조), 소설, 희곡, 평론, 아동문학 등 5개 부문에 걸쳐 작품을 공모한다.
신청 접수는 재단 홈페이지를 통해 전면 온라인으로 진행한다. 모집요강 등 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.
신청자는 소정양식의 신청서 및 작품소개서와 함께 시·시조는 50편 이상, 소설은 장편소설 또는 200자 원고지 800 장 이상, 희곡은 장막극 2편 이상, 평론은 200자 원고지 1000장 내외, 아동문학은 동시 50편 이상 또는 동화 200자 원고지 400장 이상의 미발표 작품을 제출하면 된다.
작품 관련 모든 권리는 작가에게 귀속되며 재단은 지원금 확대 이외에도 지원 작품에 대한 홍보를 지원하는 등 수혜자에 대한 혜택을 늘려갈 계획이다.
선정 결과는 7월 중 대산문화재단 홈페이지를 통해 발표된다.
