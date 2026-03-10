넷마블 '세븐나이츠 리버스', 애니메이션 '나 혼자만 레벨업' 콜라보 예고

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블은 10일 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스(Seven Knights Re:BIRTH)'가 애니메이션 '나 혼자만 레벨업'과 콜라보 예고 소식을 공개했다.
애니메이션 '나 혼자만 레벨업'은 인간 세계와 다른 차원을 연결하는 마법의 문 '게이트'와 특별한 힘을 가진 지닌 인간 '헌터'가 존재하는 세계를 배경으로, '인류 최약 병기'라는 별명을 가진 최하위급 헌터 '성진우'가 특정한 계기를 통해 혼자만 레벨업을 할 수 있게 되면서 세계관 최강의 헌터가 되는 성장기를 담고 있다.
첫 공개된 이번 영상에서는 '세븐나이츠 리버스'에 등장할 콜라보 캐릭터들의 모습을 확인할 수 있다. 넷마블은 업데이트 전까지 공식 채널을 통해 콜라보 관련 정보를 순차적으로 제공할 예정이다.
넷마블은 이번 콜라보를 기념해 이날부터 18일까지 영상 SNS 공유 이벤트를 진행한다. 필수 해시태그와 함께 개인 SNS 계정에 공유한 영상을 네이버 라운지 및 공식 포럼 내 이벤트 게시판에 인증하면 이벤트 참여가 완료된다. 해당 영상의 공유 수가 200회 이상을 달성할 경우, 업데이트 후 모든 이용자에게 열쇠 상자 및 영웅 소환 이용권을 증정한다.
한편, 5월 15일 국내 정식 출시한 '세븐나이츠 리버스'는 원작 '세븐나이츠'의 리메이크 프로젝트로 스토리 및 전투 시스템 등 주요 게임 요소를 계승하고 최신 트렌드를 반영해 한층 향상된 재미를 선사한다. 출시 당일 7시간만에 앱스토어 매출 1위, 5일만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록했다.
'세븐나이츠 리버스' 관련 자세한 내용은 공식 사이트와 네이버 라운지에서 확인할 수 있다.
yuniya@newspim.com