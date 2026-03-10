정원오 예비후보 캠프 현역 의원 5명 합류...선대위원장 이해식 의원

후원회장은 이재정 전 장관

채현일·오기형·박민규 의원 등 합류로 선거 준비 본격화

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보 캠프에 현역 민주당 국회의원 5명이 동참하며 본격 선거운동에 나선다. 재선 국회의원인 서울 강동을 출신 이해식 의원이 선거대책위원장을, 이재정 전 통일부 장관이 후원회장을 맡는다.

이정헌 정원오 서울시장 예비후보 선거대책위원회 수석대변인은 10일 국회 소통관에서 기자회견을 가지고 선대위 구성을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 정원오 성동구청장이 8일 오후 서울 성동구 행당동 성동구청 대강당에서 개최된 '2026 성동구 신년인사회'에 참석해 신년사를 하고 있다. 더불어민주당 서울시장 후보군으로 거론되는 정원오 성동구청장은 최근 서울의 주택 공급 부족 현상은 오세훈 서울시장으로부터 비롯됐다고 직격했다. 2026.01.08 yym58@newspim.com

이날 이 수석대변인은 정원오 캠프의 가장 큰 특징으로 주요 당직을 맡고 있던 '정예 멤버' 현역 국회의원 5명이 정 후보의 캠프에 동참한다는 것을 뽑았다.

선거 운동 전체를 지휘하는 선거대책위원장을 맡기 위해 이해식 위원장은 당 전략기획위원장 자리를 내려놓기도 했다. 이 수석대변인은 "이해식 위원장은) 국회에서도 행정 전문가로서의 역량을 발휘하면서 민주당 풀뿌리 행정가들의 맏형 역할을 하고 있다"고 소개했다.

후원회장 자리는 대표 원로 정치인인 이재정 전 통일부 장관에게 돌아갔다. 이 수석대변인은 "이 전 장관은 노무현 정부의 10·4 남북 공동 선언을 주도하고 재선 경기도 교육감을 맡는 등 민주당의 뿌리를 받치는 대표적 원로 정치인"이라고 설명했다.



서울 영등포갑의 채현일 의원은 선거대책총괄본부장으로 실무를 총지휘한다. 이 수석대변인은 "채 의원은 청와대 행정관을 역임한 후 민선 7기 영등포구청장을 지내면서 행정 능력을 인정받아 주민들의 입소문 끝에 국회에 입성한 케이스"라며 "구청장 재임시 서울의 대표적 '일잘러'로 꼽혔다"고 했다.

캠프 정책본부장은 재선 국회의원이자 서울 도봉을 출신 오기형 의원이 역임한다. 이 수석대변인은 "오 의원은 이재명정부 출범시 경제 정책의 틀을 세운 국정기획위원회 경제1분과 위원을 지냈다"며 "민주당 코스피5000특별위원회 위원장으로 상법 개정을 주도해 '코스피 5000'시대를 실현한 주역 중 하나"라고 말했다.



방송사 앵커 출신인 이 수석대변인은 서울 광진갑 의원을 역임하고 그는 이재명 정부 국정기획위원회 경제2분과 기획위원을 지냈다. 그는 "당 원내부대표직을 내려놓고 캠프의 수석대변인 겸 미디어소통본부장으로 합류해 언론과 대국민 소통의 최일선에 선다"고 했다.

아울러 서울 관악갑 출신 박민규 의원은 전략본부장 겸 조직본부장을 담당한다. 20대 국회의원과 청와대 대변인을 역임한 박경미 전 의원이 당 대변인직을 사임한 후 캠프 대변인으로 합류했다. 의사 출신이자 21대 국회의원인 신현영 전 의원도 정책자문단장으로 활동한다.



전직 언론인들도 캠프에 참여했다. 임광기 전 SBS 논설위원, 문소영 전 서울신문 논설실장이 각각 소통특보단 단장·부단장을 맡았다.



정원오 캠프의 선거슬로건은 '이재명 정부의 서울시장, 하나씩 착착 정원오'다.



이 수석대변인은 "정체돼 있는 서울시를 도약시키기 위해서는 하나씩 국정의 성과를 내고 있는 이재명 정부와의 호흡이 무엇보다 중요하다. 이 슬로건은 이재명 대통령의 국민주권정부와 발맞춰 시민이 주인인 시민주권 서울시가 반드시 필요하다는 의미를 담고 있다"고 말했다.

