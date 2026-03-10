삼성전자, 작년 R&D 37.7조 투자…자사주 16조원 규모 소각

AI 반도체 대응 기술개발 투자 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 지난해 연구개발(R&D)에 역대 최대 규모인 37조7000억원을 투입하며 인공지능(AI) 반도체 경쟁력 강화에 나섰다. 동시에 약 16조원 규모의 자사주를 소각하는 등 주주가치 제고 정책도 추진한다.

삼성전자가 10일 공개한 2025년 사업보고서에 따르면 회사는 시장 확대에 대응하기 위해 연구개발과 시설 투자 규모를 크게 늘리고, 고대역폭메모리(HBM)4 양산 출하를 통해 차세대 AI 메모리 시장 선점에 나섰다. 보고서에는 주요 고객사 변화, 자사주 운용 계획, 임직원 보수 및 고용 현황, 협력사 인센티브와 사회공헌 기부금 등 경영 전반의 지표가 담겼다.

◆ R&D 37조7000억원 투입…역대 최대

삼성전자는 지난해 연구개발에 총 37조7000억원을 투입했다. 이는 기존 역대 최대였던 2024년보다 약 7.8% 증가한 규모로 하루 평균 약 1000억원 이상을 기술 개발에 투자한 셈이다. 이번 대규모 투자는 AI 시장 확대에 따른 HBM와 고용량 더블데이터레이트(DDR)5 등 차세대 반도체 수요에 대응하기 위한 전략으로 풀이된다.

삼성전자는 지난 2월 세계 최초로 HBM4 양산 출하에 성공하며 AI 반도체 시장 대응에 나섰다. HBM4에는 최선단 공정인 1c D램(10나노 6세대)을 적용해 양산 초기부터 안정적인 수율과 성능을 확보했다.

삼성전자 HBM4 제품 [사진=삼성전자]

삼성전자는 로직, 메모리, 파운드리, 패키징까지 아우르는 종합반도체기업(IDM) 구조를 바탕으로 반도체 경쟁력을 강화하고 있다. 회사는 자체 파운드리 공정과 HBM 설계 간 협업을 통해 차세대 HBM 개발도 지속한다는 계획이다.

시설 투자도 확대됐다. 삼성전자는 지난해 반도체와 디스플레이 등 시설 투자에 총 52조7000억원을 집행하며 당초 계획보다 투자 규모를 5조원 이상 확대했다. 특히 기흥 캠퍼스에 건설 중인 최첨단 연구개발(R&D) 복합단지 'NRD-K' 등 미래 생산 기반 확충에 투자를 집중하고 있다.

한편, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 확대에 따라 주요 고객사에도 변화가 나타났다.

지난해 삼성전자의 5대 주요 매출처에는 반도체 구매를 늘린 알파벳(Alphabet)이 새롭게 이름을 올렸다. 지난해 삼성전자의 주요 매출처는 애플(Apple), 홍콩테크(HongKong Tech), 슈프림일렉트로닉스(Supreme Elec), 알파벳, 도이치텔레콤(Deutsch Telekom) 등이다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진=뉴스핌DB]

◆ 상반기 자사주 8700만주 소각

삼성전자는 자사주 소각을 통해 주주가치 제고에도 나선다. 지난해 말 기준 삼성전자가 보유한 자사주는 1억543만주다. 이 가운데 올해 상반기 중 8700만주를 소각할 계획이다. 이날 종가 기준 약 16조원 규모다.

앞서 삼성전자는 2024년 11월 총 10조원 규모의 자사주 매입 계획을 발표했으며, 지난해 2월에는 1차로 매입한 3조원 규모 자사주를 전량 소각했다.

또 성과 인센티브(OPI)를 0~50% 범위 내 10% 단위 주식으로 받을 수 있는 옵션을 2024년 임원을 대상으로 시범 적용했고, 지난해부터는 전 임직원을 대상으로 주식보상 제도를 확대 적용했다.

◆ 직원 평균 연봉 1억5800만원

지난해 삼성전자 직원 평균 연봉은 1억5800만원으로 역대 최고 수준을 기록했다. 2024년 평균 보수였던 1억3000만원보다 2800만원(21.5%) 증가한 규모다. AI 반도체 시장 성장에 따른 실적 개선과 성과급 확대가 주요 요인으로 꼽힌다.

삼성전자 평택캠퍼스 전경. [사진=삼성전자]

사업보고서에는 '성과조건부 주식(PSU)' 제도도 공개됐다. 삼성전자는 지난해 10월 중장기 사업 성과에 대한 책임경영을 강화하기 위해 PSU 제도를 도입했다. 이에 따라 임직원 13만명에게 총 3529만주(1인당 평균 275주)를 지급하기로 약정했다. 다만 실제 지급 여부와 지급 규모는 2028년 10월까지 주가 상승률에 따라 결정될 예정이다.

◆ 국내 임직원 12만8881명

삼성전자의 국내 임직원 수는 지난해 말 기준 등기임원을 제외하고 총 12만8881명이다. 국내 기업 가운데 가장 많은 규모다. 평균 근속연수도 13.7년으로 전년 13.0년보다 증가했다.

삼성은 지난해 9월 향후 5년간 6만명을 신규 채용하겠다는 계획을 발표했다. 이재용 삼성전자 회장은 지난 2월 청와대에서 열린 '청년 일자리·지방투자 확대를 위한 기업 간담회'에서 영업 실적 증가로 채용 확대 여력이 생겼다고 밝힌 바 있다.

지난해 10월 삼성전자 인재개발원(경기도 수원)에서 삼성전자 감독관이 삼성직무적성검사(GSAT) 응시자를 대상으로 예비 소집을 진행하는 모습 [사진=삼성전자]

실제 삼성전자 등 삼성 계열사는 이날부터 2026년 상반기 신입사원 공채를 시작했다. 삼성은 1957년 국내 최초로 공채 제도를 도입했으며 주요 기업들이 수시 채용을 확대하는 가운데 4대 그룹 가운데 유일하게 공채 제도를 유지하고 있다.

◆ 협력사 인센티브 489억원 지급

삼성전자는 협력사와의 상생 및 사회공헌 활동 현황도 공개했다. 먼저 임직원 기부금과 회사 매칭 기금으로 구성된 사회공헌 매칭 기금은 지난해 113억8000만원을 기록했다. 해당 기금은 청소년 교육 및 취약계층 지원 사업 등에 활용될 예정이다. 또 경상·울산 산불 피해 지역 복구를 위해 18억5000만원의 성금을 기부했다.

삼성전자 DS부문은 상주 협력회사 중 중소기업을 대상으로 총 489억원 규모의 우수협력사 인센티브를 지급했다. 이 제도는 사업장 내 안전사고 예방과 품질 향상을 유도하고 협력사와의 상생 협력 활동을 확대하기 위해 2010년 도입돼 운영되고 있다.

