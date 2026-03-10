[종합] 정은경 복지부 장관, 코로나 백신 논란에 "국민께 송구…동일 제조번호 백신 문제없어"

코로나19 백신 오염 긴급현안 질의

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관은 10일 논란이 된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 오염 의혹과 관련해 "백신은 제조할 때 백신 원액 생산을 해 대량의 백신 원액을 만들고 원액을 주사기나 바이알이라고 하는 작은 병에 나눠 진행한다"며 "이물이 신고된 백신의 동일 제조번호는 수천 회 정도의 제조 단위가 동일한 원액으로 묶이게 되는데 곰팡이가 신고된 백신은 바이알 자체의 문제일뿐 원액 전체의 문제는 아니다"라고 해명했다.

정 장관은 "동일 제조번호 백신 1420만건 접종에 대해서는 백신 원액의 문제라고 판단하지 않아 접종 보류 조치를 하지 않았다"며 "동일 제조번호 백신에 대해서는 안전성의 우려는 없다고 판단했다"고 밝혔다.

다만 정 장관은 질병관리청이 식품의약품안전처에 1285건의 백신 이물 신고를 빠른 시일 내 신고하지 않은 상황에 대해 "식약처와 만든 공동지침에 의하면 식약처로 통보하게 되어 있는데 통보가 제대로 이행되지 않았다"며 "감사원이 지적 주신 것처럼 부족하고 미흡한 점에 대해 방역 책임자로서 국민께 송구하다"고 했다.

◆ 식약처 패싱·질병청 즉각 대응 미흡 질타…정은경 장관 "미흡한 점 있었다"

야당 의원들은 코로나19 당시 질병청이 의료기관으로부터 1285건의 백신 이물 신고를 접수했지만 식약처에 통보하지 않은 사안에 대해 질타를 이었다. 안상훈 국민의힘 의원은 "질병청은 이물 신고가 접수되면 식약처와 제조사에 동시에 알리고 식약처는 중대 결함이 의심되면 제조사에 조사를 지시하게 돼 있는데 질병청은 식약처에 통보하지 않았다"고 지적했다. 백종헌 국민의힘 의원도 "2021년 3월부터 2024년 10월까지 백신 이물 신고 1285건이 식약처에 단 1건도 통보되지 않은 것으로 확인됐다"고 비판했다.

안 의원은 질병청이 제조사에 이물 신고를 한 뒤 회신을 받는 과정에 대해서도 비판했다. 이물 백신 신고 접수 후 즉각 조치했어야하지만 신고 접수 후 한 달이 지나서야 제조사에 내용이 전달됐다고 지적했다. 안 의원은 2022년 3월 17일에 이물 신고가 들어왔는데 제조사로부터 조사 결과를 받는 데까지 200일이 넘게 걸렸다고 지적했다.

정 장관은 식약처 패싱 논란과 관련해 "공동지침에 의하면 식약처로 통보하게 돼 있는데 통보가 제대로 이행되지 않았다"며 "그 부분은 미흡한 점이 있었다"고 답했다. 질병청이 제조사로부터 회신을 받는 과정에 대해서도 "조사 결과를 회신받는 기간에 소요가 많이 됐다"며 "기한을 정하고 단축하는 제도 개선이 필요하다"고 했다.

◆ '곰팡이·머리카락' 코로나19 백신 접종 여부 공방… 정은경 장관 "동일 제조번호 백신 안전 우려 없어"

이물질이 발견된 백신과 같은 공정에서 생산된 '동일 제조번호' 백신 접종에 대한 공방도 이어졌다. 백 의원은 "이물이 신고된 백신 1285건 중 위해 이물 백신이 127건으로 9.9%에 달한다"며 "이물이 발견된 백신과 동일한 제조번호 백신 전체 접종량은 약 4291만회로 제조번호 백신은 신고 이후에도 제한 없이 1420만회분이 그대로 국민에 접종됐다"고 했다.

백 의원은 "질병청은 2020년 인플루엔자 백신에서 이물 신고가 들어왔을 때 해당 제조번호 백신을 수거했는데 코로나19 백신을 그렇게 하지 않았다"며 "그 이유가 무엇인지에 대해 말해달라"고 요청했다.

정 장관은 "127건에 대해서는 1건도 접종되지 않았다"며 "동일한 제조 번호 1420만건 접종에 대해서는 백신 원액의 문제라고 판단하지 않아 접종 보류 조치를 하지 않았다"고 설명했다. 그는 "백신은 제조할 때 백신 원액 생산을 해 대량의 백신 원액을 만들고 원액을 주사기나 바이알이라고 하는 작은 병에 나눠 진행한다"며 "이물이 신고된 백신의 동일 제조번호는 수천 회 정도의 제조 단위가 동일한 원액으로 묶이게 되는데 곰팡이가 신고된 백신은 바이알 자체의 문제일뿐 원액 전체의 문제는 아니다"라고 덧붙였다.

박주민 더불어민주당 의원은 "양주로 치면 큰 오크통에 숙성을 시킨 뒤 오크통에서 나오는 양주를 수천 병으로 만들고 수천 병의 양주가 동일한 제조번호를 갖게 된다는 취지"라며 "큰 오크통에 있는 양주를 담는 과정에서 머리카락이 들어간 것으로 동일제조번호라고 문제가 있는 것은 아니라서 실제로 이물질이 담겨있는 양주는 안 마셨다와 같은 의미이느냐"고 확인했다. 정 장관은 이에 "그렇다"고 답변했다.

최보윤 국민의힘 의원이 "동일제조번호 백신은 문제가 없느냐"고 묻자 정 장관은 "동일 제조번호 백신에 대해서는 안전성의 우려는 없다고 판단했다"고 답했다.

