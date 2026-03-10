송언석, 禹 의장에 "개헌 논할 시기 아냐…지방선거 악용 우려"

"민생 보듬는 데 최선 다해야 할 때"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 10일 우원식 국회의장이 6·3 지방선거와 개헌 국민투표 동시실시를 제안한 것에 대해 "지금은 한가하게 개헌을 논할 시기가 아니다"라고 밝혔다.
송 원내대표는 이날 "지금 고물가, 고유가, 고환율의 장기화 국면 아래, 3차 오일쇼크가 현실화되며 국민의 시름이 깊어져 가고 있다"며 "지금은 국회가 민생을 보듬는데 최선을 다 해야 할 시국"이라고 했다.
그는 "무엇보다도 지방선거는 지역을 위해 일할 일꾼을 뽑는 선거"라며 "여기에 헌법 개정이라는 중차대한 국가적 과제에 관한 투표를 끼워넣는 것은 바람직하지 않다"고 지적했다.
이어 "헌법은 국가의 기본 틀"이라며 "헌법을 고치는 일은 어떤 법률 개정 작업보다도 더 신중한 논의와 공론화 과정을 거쳐 처리해야 할 일"이라고 강조했다.
그러면서 "지방선거라는 시한을 정해놓고 군사작전을 벌이듯이 급히 처리할 일이 아니다"라며 "개헌이라는 국가적 의제가 자칫 지방선거 프레임에 악용될 우려도 있다"고 덧붙였다.
송 원내대표는 "국민의힘은 이런 식의 선거용 개헌정치에 동의할 수 없다는 것을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.
아울러 "헌법을 고치는 일을 이토록 가벼이 여기니, 헌법상 삼권분립과 사법부 독립의 원칙을 짓밟는 일도 서슴지 않는 것 아닌가 한다"며 "부디 헌법을 무겁게 여기길 바란다"고 촉구했다.
