우리은행, '우리WON뱅킹'서 발달장애 작가 기획전 개최

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 우리은행은 10일 모바일 앱 '우리WON뱅킹' 내 온라인 미술 전시 공간 'WON 아르떼 갤러리'에서 세 번째 기획 전시를 개최한다고 밝혔다.
'WON 아르떼 갤러리'는 우리은행 사회공헌 사업의 일환으로, 밀알문화예술센터와 협력해 발달장애 작가들의 독창적인 예술 세계를 대중에게 소개하고 안정적인 창작 활동 무대를 제공하기 위해 마련됐다.
이번 전시는 '봄'을 주제로 8명의 작가가 참여해 따뜻한 정취와 희망을 담은 17점의 작품을 선보인다. 특히 우리은행 아나운서가 직접 녹음한 도슨트 해설 서비스도 함께 제공돼, 관람객들이 작품에 담긴 이야기를 생생하게 감상할 수 있도록 했다.
'우리WON뱅킹' 이용자라면 누구나 'WON 아르떼 갤러리'를 통해 작품을 즐길 수 있으며, 밀알문화예술센터와 연계해 작가 후원과 미술품 구매도 가능하다.
우리은행 WON뱅킹사업부 이광수 차장은 "WON 아르떼 갤러리는 단순한 온라인 전시 공간이 아닌 발달장애 작가들의 작품 세계를 널리 알리는 플랫폼"이라며 "앞으로도 정기 전시를 통해 작가들의 창작 활동과 사회 참여를 꾸준히 지원하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com