[패치노트] 창세기전 모바일·페이트/그랜드 오더·블루 아카이브·던전 크로스-렐릭헌터 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 라인게임즈는 10일 모바일 SRPG '창세기전 모바일'에서 신규 캐릭터 '리델 하트'를 추가하고, '서풍의 광시곡' 스토리를 비롯한 콘텐츠 업데이트를 진행했다. 월드 보스 레이드 콘텐츠 '에러 코드: 아수라 혼령'을 선보였다. 게임 내 버그 수정 및 콘텐츠 개선 업데이트를 진행했다. 오는 24일 점검 전까지 다양한 혜택 이벤트가 실시된다. '시라노 번스타인'이 준비한 미션을 해결하면 '수련 검사 시라노와 빙고 미션'이 진행된다. '설레는 봄 마장기 돌림판' 이벤트에 참여하면 다양한 아이템 보상을 획득할 수 있다. '리델 하트 성장 지원 이벤트'도 진행돼 신규 캐릭터 '리델 하트'를 소환한 뒤 성장 미션을 완료하면, 'SD 프로필'과 '랭크업 및 전직 재료'. '라즈나이트'를 얻을 수 있다. 캐릭터 '로베르토 데 메디치'와 '아리아나 위버' 소환 시 두 캐릭터 성장에 필요한 '기억의 파편'을 각각 추가로 제공한다.
넷마블은 모바일 RPG '페이트/그랜드 오더'에서 '춤추는 드래곤 캐슬! ~심해의 공주와 두 개의 보옥~' 이벤트를 10일부터 오는 31일까지 실시한다. 매일 개방되는 메인 퀘스트와 프리 퀘스트를 통해 이벤트 아이템과 포인트를 수집해 다양한 강화 재료로 교환할 수 있도록 구성됐다. 오는 11일부터 4월 1일까지 진행되는 로그인 보너스는 최대 '황금색 과일 3개', '백은색 과일 18개' 등을 제공한다. '3성 키요히메(버서커)'의 영의 개방권 지급 및 강화 퀘스트도 함께 진행된다. 이번 이벤트를 기념한 픽업 소환도 열린다. 픽업을 통해 '5성 아즈미노 이소라(히비키&치카기)'와 '5성 제갈공명(엘멜로이 2세)' 등을 획득할 수 있다. 오는 13일부터는 성정석 120개 특별 한정 미션과 파빌리온 퀘스트로 특별 개념예장 '영령 박장'으로 교환할 수 있는 특별 교환 티켓 등 다양한 캠페인을 실시할 예정이다.
넥슨은 서브컬처 게임 '블루 아카이브'에 이벤트 스토리 '마법소녀 헤비캘리버'를 추가하고 신규 캐릭터 2종을 업데이트했다. 스토리 및 임무 완료 시 진동 타입의 신규 딜러 캐릭터 '라브'와 함께 이벤트 전용 재화를 얻을 수 있다. 이벤트 상점에서 각 등급의 '전술 교육 BD(트리니티)', '기술 노트(트리니티)', '가구' 등 다양한 아이템과 교환할 수 있다. 고난도 전투로 구성된 챌린지는 완료 시 각 단계별로 '청휘석 30개'를 제공한다. 최종적으로 개방되는 '챌린지 EX'는 '비의서 조각'을 보상으로 지급한다. '트리니티 자경단' 소속의 캐릭터 2종을 새롭게 선보였다. 1인 레이드 콘텐츠 총력전에 신규 보스 '예소드'를 오는 17일 추가한다.
넥써쓰가 10일 액션 RPG '던전 크로스-렐릭헌터'를 온체인 게임 플랫폼 '크로쓰'에 온보딩했다. '던전 크로스'는 아기자기한 픽셀 그래픽과 수동 조작 중심의 액션성이 특징인 작품이다. 이용자는 던전을 탐험하며 아이템을 획득하는 파밍의 재미는 물론, 이용자 간 전투(PvP) 콘텐츠를 통해 수동 조작 기반 액션 게임의 묘미를 느낄 수 있다.게임 플레이를 통해 블루·핑크·레인보우 크리스탈 등 핵심 재화를 획득하고, 이를 온체인 토큰으로 전환해 크로쓰 생태계에서 활용할 수 있다.
