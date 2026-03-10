'지옥철' 김포골드라인 숨통 트인다…5호선 김포·검단 연장 예타 통과

김골라 혼잡도 160% 이하 완화 기대
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 수도권 서부권 주민들의 출퇴근 고통을 덜어 줄 서울 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성 조사를 통과하며 본궤도에 진입했다.
10일 국토교통부는 서울 5호선 김포·검단 연장 사업이 예타를 통과했다고 밝혔다.
서울 5호선 김포·검단 연장은 강서구 방화역(5호선)에서 인천 검단신도시를 거쳐 김포한강2 콤팩트시티 지구까지 약 25.8km 구간(정거장 10개소)을 연결하는 광역철도 사업이다. 2024년 제4차 대도시권 광역교통 시행계획에 수정반영된 이후 2024년 9월부터 예타가 시작돼 이번에 통과했다. 총사업비는 3조5587억원이다.
본 사업은 서부권-서울 연결 인프라를 구축하기 위한 대통령 지역공약사항이다. 올 1월 기준 최대 혼잡도 180%에 달했던 김포골드라인의 교통수요를 분산해 국민의 교통 안전을 확보하는 방안으로 꼽힌다. 그간 국토부는 지자체 간 노선 이견에 대한 중재안 마련, 예타 통과를 위한 경제성 향상방안 마련 등의 역할을 해왔다.
5호선 연장사업이 준공되면 김포한강2신도시~방화역은 기존 대비 약 31분(57→26분), 김포한강2신도시~서울역도 약 31분(87→56분)의 이동 시간 단축이 각각 기대된다. 김포골드라인의 혼잡도는 160% 이하로 완화될 것으로 예측돼 국민의 안전하게 출근할 권리를 보장할 수 있을 전망이다.
예타 통과에 따라 경기도에서는 금년 내 기본계획 용역 착수를 계획하고 있다. 나머지 설계와 착공 등 후속 절차도 신속하게 추진할 예정이다.
