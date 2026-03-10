갤럭시 S26 '돌풍' 힘 보탠 삼성디스플레이의 '이 기술'

삼성디스플레이, 프라이버시 OLED 'FMP' 개발

블랙 매트릭스 '다중 차광' 구조로 측면 시야 차단

세계 최초 무편광판 OLED 'LEAD' 기반 '2.0' 진화

갤럭시 S26 사전판매 135만대…울트라 비중 70%

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = #.출근길 만원 지하철에서 스마트폰으로 메시지와 금융 앱을 확인하던 직장인 A씨. 옆자리 승객의 시선을 느끼고 황급히 화면을 가렸다. 대중교통이나 카페 등 공공장소에서 스마트폰 화면이 주변 사람에게 그대로 노출되는 이른바 '숄더 서핑(Shoulder Surfing)'이다. 메시지와 금융 정보, 업무 자료까지 스마트폰으로 처리하는 경우가 늘면서 화면 보안에 대한 우려도 커지고 있다.

오는 11일 출시를 앞둔 갤럭시 S26 시리즈는 이 같은 고민을 깨끗이 해소했다. 삼성디스플레이의 정면에서만 보이도록 설계한 프라이버시 유기발광다이오드(OLED) 기술 'FMP(Flex Magic Pixel)'를 채택하면서다. 울트라 시리즈 패널에 채택된 이 기술은 스마트폰 화면을 옆에서 보면 거의 보이지 않도록 만들어 공공장소에서 개인정보 노출을 줄이는 것이 특징이다.

'갤럭시 S26 울트라'에 탑재된 '프라이버시 디스플레이(Privacy Display)' 기능 [사진=뉴스핌DB]

10일 삼성디스플레이에 따르면 FMP의 핵심은 OLED 픽셀 구조 자체를 바꿔 빛의 진행 방향을 제어하는 데 있다. 기존 스마트폰 디스플레이는 빛이 다양한 방향으로 퍼지도록 설계돼 어느 각도에서나 화면을 볼 수 있다.

하지만 FMP는 픽셀 위에 정밀하게 배치된 '블랙 매트릭스' 구조를 통해 측면으로 퍼지는 빛을 차단하고 정면 방향으로만 빛이 전달되도록 만든다. 이른바 '다중 차광 구조'다. 이 구조로 사용자는 정면에서 화면을 볼 때는 기존 OLED와 동일한 화질을 유지하면서도 옆 사람에게는 화면이 거의 보이지 않는 효과를 얻을 수 있다.

이 같은 기술 구현이 가능했던 배경에는 삼성디스플레이의 무편광판 OLED 기술 'LEAD(Low power Eco-friendly Advanced Display)'가 있다. 삼성디스플레이는 지난 2021년 세계 최초로 이 기술을 상용화했다. LEAD는 기존 OLED에 적용되던 편광판을 제거해 빛 투과율을 높이고 전력 소비를 줄인 구조다. 편광판이 사라지면서 확보된 공간에 블랙 매트릭스를 층층이 쌓아 올려 차광 구조를 구현할 수 있게 됐고, 이를 통해 프라이버시 기능을 패널 수준에서 구현하는 FMP 기술이 가능해졌다는 설명이다.

삼성디스플레이는 이 기술을 'LEAD 2.0'으로 부른다. 이호중 삼성디스플레이 중소형사업부 상품기획팀장(부사장)은 "'LEAD 2.0'은 전 방향 시야 차단으로 보안 성능을 극대화하면서도 온디바이스 AI시대의 최대 과제인 전력 효율까지 높일 수 있는, 혁신 기술"이라고 설명했다.

[사진=삼성디스플레이]

또 일반 픽셀과 '프라이버시 픽셀'을 함께 구성해 화면 전체가 아닌 특정 영역만 가리는 '부분 프라이버시 기능'도 구현할 수 있는 것이 특징이다. 예를 들어 메시지 창이나 금융 정보 등 민감한 콘텐츠만 선택적으로 가릴 수 있어 보안성과 사용자 편의성을 동시에 확보했다.

성능 검증에서도 의미 있는 결과가 나왔다. 글로벌 안전 인증 기관인 UL솔루션즈 테스트 결과에 따르면 화면을 정면이 아닌 45도 각도에서 볼 경우 밝기가 정면 대비 약 3.5% 수준으로 떨어졌고, 60도에서는 0.9% 이하로 감소했다. 일반 스마트폰이 측면에서도 정면 밝기의 약 40% 수준을 유지하는 것과 비교하면 사실상 측면 시야를 차단하는 수준이다.

외신들은 이 기술이 향후 스마트폰 경쟁 구도에서도 의미 있는 차별화 요소가 될 수 있다고 평가하고 있다. 향후 스마트폰 시장에서 애플의 아이폰이나 구글의 픽셀 스마트폰과 차별화될 수 있는 기능이라는 분석이다.

삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB]

오는 11일 출시에 앞서 사전 판매를 진행한 갤럭시 S26 시리즈는 역대 최다 판매 신기록을 세웠다. 앞서 7일간 진행한 국내 사전 판매에서 135만대를 기록, 종전 기록을 1년 만에 경신했다. 종전 기록은 지난해 출시한 갤럭시 S25 시리즈의 130만대다. 프라이버시 디스플레이 기능이 적용된 '갤럭시 S26 울트라'의 판매 비중은 70% 수준으로 압도적인 모습을 보였다.

