수소전기차 넥쏘, 중고차 시장서 경차보다 빨리 팔렸다

케이카 "2월 중고차 판매 속도 1위는 넥쏘…평균 16.9일"

출고가 대비 감가 커 '1500만원대로 중형 SUV 풀옵 체감' 수요 증가

그랜저 GN7·더 뉴 K3·더 뉴 레이도 20일 안팎 '빠른 회전' 보여

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 국내 최대 직영 중고차플랫폼 기업 K Car(케이카)가 성수기가 시작되는 2월 중고차 평균 판매기간을 분석한 결과, 현대 수소 전기차 넥쏘의 평균 판매기간이 16.9일로 가장 짧게 나타났다고 10일 밝혔다. 통상 중고차 시장에서 수소차는 인프라·안전에 대한 인식 등으로 거래 속도가 빠르지 않지만, 2월에는 넥쏘가 주요 차종 가운데 최단 판매기간을 기록해 이례적인 흐름을 보였다.

케이카는 넥쏘의 빠른 판매 배경으로, 출고가는 약 7000만원 이상으로 높은 편이나 중고차 시장에서 감가가 크게 반영되며 '가성비'가 커진 점을 꼽았다. 넥쏘는 만족도 높은 승차감과 고급스러운 실내 인테리어, 다양한 옵션, 긴 부품 보증 기간과 주행 거리 등으로 인해 최근 선호도가 높아지고 있다. 풀옵션의 신차급 중형 SUV 차량을 낮게는 약 1500만원의 가격대로도 누릴 수 있다는 인식이 확산되면서 성수기 수요가 몰렸다는 분석이다.

[사진=케이카]

차종별 평균 판매기간을 보면 ▲넥쏘(중형 SUV) 16.9일 ▲그랜저GN7(대형) 18.0일 ▲더 뉴 K3(준중형) 18.2일 ▲더 뉴 레이(경차) 18.7일 ▲LF 쏘나타(중형) 22.1일 ▲XM3(소형 SUV) 23.7일 순으로 20일 안팎의 빠른 회전이 나타났다. 케이카의 평균 재고회전일수는 33일로 업계 최고 수준의 회전율을 보이고 있는데, 이보다 빠른 판매 속도를 보이고 있는 차량들이다.

반면 ▲팰리세이드(대형 SUV) 29.7일 ▲더 뉴 카니발(RV) 32.1일 ▲엑센트(신형·소형차) 36.6일 등은 판매기간이 상대적으로 길었다. 케이카는 대형 SUV·RV의 경우 휴가철·명절 등의 성수기에 선호도가 더 높아지는 경향이 반영됐다고 설명했다. 소형 세단 엑센트(신형)는 가격 경쟁력과 연비 강점이 있지만, 경차·준중형·소형SUV로 수요가 분산된 것으로 보인다.

케이카 PM팀 조은형 애널리스트는 "수요가 집중되는 성수기 2~3월은 인기 차종 중심으로 빠르게 소진되는 경향이 뚜렷하다"며 "특히 넥쏘는 옵션이나 인테리어 등 차량의 사양이 비슷한 가격대의 중고차 대비 높은 만족도를 주는 점이 인기 요인으로 보인다"고 말했다.

한편, 2021년 10월 코스피 시장에 상장한 K Car(케이카)는 26년 업력을 이어가고 있는 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업이다. 직접 매입해 온 차량을 직접 판매하는 직영시스템으로 운영되며, 국내 최대 규모인 전국 48개 직영 네트워크를 기반으로 이커머스(e-commerce) 서비스 '내차사기 홈서비스'를 2016년부터 업계 최초로 선보이고 있다.

2025년 출시한 차량 관리 서비스 '마이카(My Car)'를 통해 판매와 매입을 넘어 차량 생애주기 정보를 제공하는 통합 체계도 갖췄다. 끊임없는 중고차 시장 혁신의 결과로 '2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 중고차 유통 부문에서 7년 연속 1위를 수상했으며, '2025년 국가고객만족도(NCSI)'에서 중고차 플랫폼 부문 1위를 수상했다.

