인터배터리 개막 D-1…'AI·로봇용 전고체' 총출동

인터배터리 2026, 14개국·667개사 참여 예고

LG엔솔·삼성SDI·SK온, 차세대 배터리 기술 격돌

로봇 전고체 샘플부터 액침냉각까지 '기술 초격차'

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 국내 최대 배터리 전시회인 '인터배터리 2026'이 오는 11일 서울 삼성동 코엑스에서 역대 최대 규모로 막을 올린다. 이번 전시회는 전기차(EV) 시장을 넘어 피지컬 인공지능(AI)용 전고체 배터리와 로봇, 인공지능 데이터센터(AIDC) 인프라 등 전방위로 확장되는 K-배터리의 '포스트 EV' 전략을 확인하는 기술 격전지가 될 전망이다.

10일 배터리업계에 따르면, 올해로 14회째를 맞이한 인터배터리 행사는 오는 13일까지 14개국 667개사가 참여해 2382부스 규모로 운영된다. 이는 전년(688개사·2,330부스) 기록을 뛰어넘은 역대 최대 수치다. 특히 미국, 독일, 중국 등 해외 참가 기업이 전년 대비 4% 늘어난 182개사에 달한다. 주최 측에서는 사흘간 약 8만 명의 참관객이 현장을 찾을 것으로 예상하고 있다.

LG에너지솔루션 인터배터리2026 부스 조감도. [사진=LG에너지솔루션]

◆'피지컬 AI' 시대 본격화… 로봇·전고체 배터리 핵심 각축장

이번 전시의 최대 화두는 로봇과 결합한 '피지컬 AI'용 차세대 배터리다. LG에너지솔루션은 로보틱스 포트폴리오를 대거 방출한다. 이번 전시에서는 홈로봇 'LG 클로이드'와 자율주행 로봇 'Carti100'을 비롯해 K-드론얼라이언스와 협력 개발한 혈액수송용 드론 등 고성능 원통형 배터리가 탑재된 실제 사례를 전면에 배치했다. 이와 함께 가격과 성능의 균형을 극대화한 차세대 LMR(리튬망간리치) 배터리를 처음 공개하며 전고체 배터리를 포함해 리튬메탈, 소듐 배터리 등 차세대 제품군을 총망라하며 미래 모빌리티 시장의 주도권 강화 전략을 선보일 예정이다.

삼성SDI 인터배터리 2026 부스 조감도. [사진=삼성SDI]

삼성SDI는 휴머노이드 로봇 시장을 겨냥해 고에너지 밀도와 고출력을 동시에 갖춘 파우치형 전고체 배터리 샘플을 세계 최초로 공개하며 폼팩터 다변화에 나선다. 내년 하반기 양산을 앞둔 전고체 기술을 로봇용으로 최적화해 고도의 움직임이 필요한 피지컬 AI 시장을 선점한다는 구상이다. SK온 역시 현대위아의 물류로봇(AMR)에 탑재된 하이니켈 배터리 실물을 전시하며 로봇 생태계 내 파트너십을 과시한다. 해당 로봇은 이미 산업 현장에서 물류 자동화에 활용되고 있으며, SK온은 주차로봇 등으로 공급처를 넓히고 있다. SK온 또한 1000Wh/L급 황화물계 전고체 배터리와 고분자 산화물 복합계 등 차세대 라인업을 선보이며 기술 격차 확보에 나선다.

◆울트라 하이니켈부터 전고체용 소재까지… 소재사도 '로봇' 정조준

배터리 성능의 핵심인 소재 기업들도 로봇과 전고체 시대를 대비한 혁신 제품을 대거 선보인다. 에코프로는 휴머노이드 시대를 주도할 하이니켈 삼원계 및 전고체 배터리 소재 풀 라인업을 내세운다. 2027년 양산을 목표로 개발 중인 고체 전해질과 전고체용 양극재, 리튬메탈 음극재의 현주소를 소개할 계획이다. 또한 인도네시아 니켈 제련 사업과 헝가리 양극재 공장 등 글로벌 공급망 구축 성과를 공유하는 한편, 배터리 생산부터 재활용까지 전 생애주기를 관리하는 '배터리 자산관리' 신사업 청사진과 오창 R&D 미래캠퍼스 건립 로드맵도 함께 공개한다.

에코프로가 이달 11~13일 서울 코엑스에서 열리는 2026 인터배터리에 참가한다. 사진은 에코프로 부스 조감도. [사진=에코프로]

포스코퓨처엠은 '모든 사물이 배터리로 구동되는 BoT(Battery of Things) 미래'를 주제로 니켈 비중 95% 이상의 울트라 하이니켈 양극재와 휴머노이드용 차세대 소재를 전시한다. 특히 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼과의 협력 사례를 공유하고, 전고체 전용 양극재와 실리콘 음극재 등 고에너지 밀도 구현을 위한 기술 로드맵을 공개하며 소재 솔루션의 진화를 제시한다.

◆급증하는 AI 데이터센터 수요…액침냉각·진단 SW로 인프라 공략

AI 산업 팽창으로 급증한 전력 수요와 안전성 이슈를 겨냥한 인프라 솔루션도 전면에 배치된다. LG에너지솔루션은 AI 산업 성장으로 급증한 전력 수요에 대응하기 위해 국내 최초로 LFP 배터리를 탑재해 안전성을 높인 전력망용 ESS 'JF2 DC LINK 5.0'과 데이터센터용 차세대 JP6 UPS 랙 시스템, 고출력 원통형 배터리 기반의 BBU 솔루션을 국내 최초로 공개하며 인프라 시장 공략 가속화를 선언한다.

삼성SDI는 AI 데이터센터용 초고출력 무정전 전원장치(UPS)와 함께 1400개 이상의 사이트 데이터를 학습해 화재 위험을 사전에 예측하는 AI 진단 소프트웨어 '삼성 배터리 인텔리전스(SBI)'를 처음으로 선보인다. 이는 하드웨어 안전 기술에 소프트웨어 진단 기능을 결합해 에너지저장장치(ESS) 안전 기준을 한 단계 끌어올리는 혁신 기술로 평가받는다.

SK온 인터배터리 2026 전시관 내 액침냉각 팩 모형 [사진=SK온]

SK온은 SK엔무브와 공동 개발한 '액침 냉각 팩' 기술을 통해 열관리 효율 극대화에 나선다. 절연 액체로 배터리 온도를 직접 제어해 냉각 성능을 기존 대비 최대 3배 향상시킨 이 기술은 데이터센터와 대형 ESS 시장의 핵심 병기가 될 전망이다.

한편 이번 인터배터리는 최초로 구매·투자 연계 기반의 참가기업 성장 지원 프로그램을 운영하며 비즈니스 허브로서의 기능을 강화했다. 아울러 글로벌 배터리 석학들이 참여해 AI 시대의 배터리 원가 절감 등을 논의하는 17개 컨퍼런스 세션이 동시 개최되어 글로벌 배터리 산업의 미래 방향성을 제시할 예정이다.

aykim@newspim.com