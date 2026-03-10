한국타이어, 4월11일까지 '올바른 타이어 페스티벌' 프로모션

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 한국타이어)가 3월 13일부터 4월 11일까지 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 '티스테이션(T'Station)'과 '더타이어샵(THE TIRE SHOP)', 온라인 타이어 쇼핑몰 '티스테이션닷컴'에서 '대한민국 올바른 타이어 페스티벌' 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 프로모션은 봄철 타이어 교체를 고려하는 고객에게 차별화된 구매 혜택을 제공하는 동시에, 안전하고 쾌적한 드라이빙 환경을 지원하기 위해 기획됐다. 행사 제품은 ▲세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)' ▲플래그십 타이어 브랜드 '벤투스(Ventus)' ▲SUV 전용 타이어 브랜드 '다이나프로(Dynapro)' ▲프리미엄 올웨더 타이어 브랜드 '웨더플렉스(Weatherflex)' ▲컴포트 타이어 브랜드 '키너지(Kinergy)' 등 '한국(Hankook)' 브랜드 12개 제품군이다.
프로모션 기간 동안 행사 제품 4개를 일괄 구매한 고객에게는 최대 8만원 상당의 신세계백화점 모바일 상품권 또는 GS칼텍스 주유 상품권을 증정한다. 타이어 구매 고객은 제품 장착 완료 후 카카오톡으로 전송되는 알림톡에 기재된 링크에 접속해 상품권을 신청할 수 있다. 프로모션 관련 자세한 사항은 티스테이션닷컴 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.
한편, 한국타이어는 지난해부터 소비자 권익 증진과 선진 유통 문화 정착을 위한 '올바른 타이어, 올바른 서비스, all my T' 캠페인을 전개하고 있다. 해당 캠페인은 타이어 구매 과정에서 반드시 확인해야 할 5대 핵심 기준인 ▲타이어 제조사 직접 생산∙판매∙A/S 보증 여부 ▲최신 기술력 적용 제품 여부 ▲글로벌 공신력 보유 기관 성능 테스트 입증 여부 ▲전문 정비 서비스 자격 보유 여부 ▲정보 제공 투명성 여부 등을 강조하며 올바른 타이어 구매를 지원한다.
한국타이어는 전국 약 800여 개의 '티스테이션'과 '더타이어샵' 오프라인 매장, 그리고 온라인 플랫폼 '티스테이션닷컴'을 연계한 온·오프라인(O2O) 통합 서비스 'all my T'를 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다. 전문 인력과 첨단 장비를 기반으로 한 차량 관리 서비스와 함께 온라인 타이어 구매부터 장착 예약까지 가능한 원스톱 서비스를 운영하며 고객 편의성과 서비스 만족도를 지속적으로 강화하고 있다.
y2kid@newspim.com