여경협, 정부조달수출진흥협회와 여성기업 글로벌 진출 맞손

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한국여성경제인협회(여경협)는 정부조달수출진흥협회(KEP)와 여성기업의 공공조달 및 해외조달시장 진출 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.
지난 9일 서울 강남 소재 여경협 본회에서 진행된 협약식에는 박창숙 한국여성경제인협회장과 박대전 정부조달수출진흥협회장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 여성기업의 공공·해외조달시장 진출 역량을 체계적으로 강화하기 위한 협력 기반을 구축하기 위해 진행됐다. 특히 정부조달수출진흥협회는 조달청 지패스(G-PASS) 기업 지정관리 및 해외조달 진출 지원 경험을 보유하고 있어, 이번 협력을 통해 여성기업의 글로벌 판로가 확대될 것으로 기대된다.
주요 협약 내용은 ▲글로벌 시장 정보 공동제공 ▲해외진출 사업 협력 ▲여성조달기업 지원 ▲양 기관의 인프라를 활용한 공동 사업 추진 및 우수 모델 발굴 등이다. 양 기관은 향후 교육, 컨설팅, 공동사업 등을 단계적으로 추진하며 여성기업의 안정적 매출 기반 확보와 해외시장 진출 성공 사례 창출을 지원할 계획이다.
박창숙 회장은 "여성기업 수는 지속적으로 증가하고 있으나 공공조달과 해외조달시장 진입 장벽은 여전히 높은 것이 현실"이라며 "이번 협약을 계기로 여성기업이 국내 공공시장뿐 아니라 글로벌 조달시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
