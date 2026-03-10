건강지능, 2026년 웰니스 트렌드 핵심으로 부상 …관련 제품 수요 증가

기록과 함께하는 '셀프케어'… 2026 웰니스 핵심 트렌드로 '건강지능' 부상

웰니스 루틴 형성 돕는 브랜드 수요 증가

브리타, 60년 독일 정수 기술력 집약 필터링에 스스로 관리하는 위생, 간편한 수분 섭취 환경 제안

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 자신의 건강 상태를 명확히 이해하고 주도적으로 관리하는 '건강지능(HQ, Health Quotient)'이 2026년 웰니스 트렌드의 핵심으로 부상하고 있다.

오픈서베이의 '건강 관리 트렌드 리포트 2025'에 따르면, 개인의 활동 및 운동을 기록하는 비율이 2022년 68.8%에서 2025년 75%까지 증가했다. 이는 건강 상태를 보다 정확히 파악하고, 매일의 셀프케어 습관을 과학적으로 설계하려는 경향이 확대되고 있음을 시사한다.

특히 국내에서는 러닝, 피트니스, 홈트레이닝 등 운동 문화가 확산하면서 운동 전후의 컨디션, 수분 섭취, 회복 등 생활 전반을 아우르는 통합 웰니스로 관심이 빠르게 옮겨가고 있다. 이에 소비자들은 일반적인 정보를 수동적으로 받아들이는 것을 벗어나, 과학적 근거를 바탕으로 자신에게 맞는 건강 루틴을 능동적으로 구축하는 추세다.

수분 섭취는 컨디션 관리 전반에 영향을 미치는 건강의 기본 요소다. 최근 건강지능(HQ)이 높은 소비자들은 단순히 주어진 물을 마시는 것을 넘어, 자신이 마실 물의 품질과 방식을 직접 확인하고 통제하는 '주도적인 수분 섭취 습관'을 중시하고 있다. 친환경 필터 정수기 브랜드 브리타는 이러한 수요에 맞춰 각자의 생활 패턴에 최적화된 맞춤형 라이프스타일 솔루션을 제공한다.

브리타의 대표 제품인 글라스 저그·스타일 에센셜 등 간이 정수기는 물통 상단에 교체형 필터를 장착한 구조다. 사용자가 수돗물을 붓는 즉시 물은 필터를 통과하며, 정수된 물은 하단에 저장된다. 복잡한 내부 탱크나 배관이 숨겨져 있지 않아, 사용자가 직접 내부를 확인하고 필터 교체 및 세척을 통해 위생 상태를 관리할 수 있어 '내가 마실 물을 스스로 관리한다'는 확신을 제공한다.

나아가 브리타는 외부 활동이나 운동 중에도 깨끗한 물을 마실 수 있도록 '라크 정수 필터 텀블러'를 제안한다. 일반 음용용 트위스트캡과 정수 필터가 탑재된 필터캡을 함께 제공하는 듀얼 구조로, 상황에 따라 정수 기능을 선택적으로 활용할 수 있다. 러닝, 여행 등 다양한 야외 활동에서 수질을 직접 관리하며 일관된 수분 섭취 루틴을 유지할 수 있도록 돕는다.

전 제품에 호환되는 '막스트라 프로 필터'는 4단계 정수 기술을 통해 수돗물 속 염소와 중금속을 효과적으로 제거해 신선한 물맛을 선사한다. 필터 하나로 500mL 생수병 최대 300개 분량의 정수가 가능해, 생수 구매 비용 절감은 물론 플라스틱 배출을 줄이는 친환경적 가치까지 경험할 수 있다.

브리타 코리아 최선영 상무는 "브리타는 누구나 일상에서 쉽게 건강하고 깨끗한 물 섭취할 수 있도록 돕는 브랜드"라며, "앞으로도 다양한 정수 솔루션을 통해 통한 건강지능 라이프스타일 형성에 기여하는 브랜드로 나아가겠다"라고 말했다.

가민은 GPS 기술 기반 웨어러블 디바이스를 중심으로 스포츠 활동 기록, 건강 데이터 분석, 퍼포먼스 관리 기능 등을 제공하는 스마트워치 브랜드다. 최근 국내에서도 스마트 기기를 활용한 데이터 관리 수요가 늘면서, 활동 기록을 넘어 심박수, 수면, 스트레스 등 신체 지표를 일상적으로 확인하는 도구로 활용 범위가 넓어지고 있다.

대표 제품인 '베뉴 4'는 24시간 모니터링을 바탕으로 심박변이도, 고급 수면 분석, 바디 배터리 에너지 등 다양한 건강 지표를 제공한다. 80개 이상 사전 탑재된 앱을 통해 신체 활동 데이터를 기록할 수 있으며, 라이프스타일 로그 기능으로 카페인이나 알코올 섭취가 신체에 미치는 영향까지 종합적으로 관리할 수 있다.

테라바디는 퍼커시브 테라피 기술을 기반으로 근육 회복 솔루션을 제공하는 웰니스 테크 브랜드다. 건강지능이 강조되는 최근 트렌드에서는 진단과 수분 섭취, 운동에 이어 '회복'까지가 하나의 연속된 루틴으로 인식된다. 이에 따라 평소 근육 피로 완화, 스트레스 관리 등 생활 전반에서 회복의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

'테라건 미니 플러스'는 기존 시리즈에 멀티 테라피 기능을 추가한 휴대형 퍼커션 마사지 디바이스다. 온열, 진동, 콜드 등 기능성 팁을 교체해 신체 부위와 목적에 맞춘 테라피가 가능하다. 특히 최대 55℃의 온열 팁은 마사지 기술과 결합해 효과적인 근육 회복을 돕는다. 한 손에 들어오는 크기와 인체공학적 설계로 일상과 여행, 야외 활동 등 어떤 환경에서도 쉽게 활용할 수 있다.

