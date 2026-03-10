현대차증권, V13 기원 KIA타이거즈 서포터즈 '호랭이들' 3기 모집

추첨 통해 시구/시타 기회…월별 미션 수행자 대상 리워드 제공
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 오는 22일까지 KIA타이거즈 V13(열세 번째 우승)를 기원하는 '호랭이들 3기'를 모집한다고 10일 밝혔다.
올해로 3기를 맞은 '호랭이들'은 KIA타이거즈의 우승을 기원하기 위해 시작된 온라인 서포터즈로, KIA타이거즈와 스폰서십으로 인연을 맺고 있는 현대차증권에 의해 마련됐다.
모집 대상은 현대차증권 계좌를 보유한 만 14세 이상 KIA타이거즈 팬이며, 모집 인원은 5천명이다. 모집 요건 충족 대상자 중 추첨을 통해 선발될 예정이며, 활동 기간은 3월 28일부터 시즌 종료 시까지다. 별도의 참가비는 없으며 기존에 활동했던 호랭이들 1기와 2기는 모집 대상에서 제외된다.
호랭이들 3기 전원에게는 가입 즉시 ▲멤버십 카드 ▲한정판 키링 ▲공식 배지 ▲응원 타월로 구성된 웰컴 기프트가 증정될 예정이다. 또한 KIA타이거즈와 현대차증권 컬래버레이션 한정판 카카오톡 이모티콘과 현대차증권 국내주식 거래수수료율(180일 기준, 0.0036396%) 우대 혜택도 제공된다.
월별 미션 이벤트도 진행될 예정이다. 매월 주어지는 미션을 달성하면 추첨을 통해 ▲KIA타이거즈 홈경기 2인 테이블석(5명) ▲선수 친필 사인 굿즈(13명) ▲현대차증권 금융상품권 2만원권(130명)이 제공된다. 현대차증권 금융상품권은 현대차증권에서 국내외 주식, 펀드, 개인형퇴직연금(IRP) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 현대차증권의 온라인 금융상품권 서비스다.
특별 이벤트도 준비돼 있다. 올해 KIA타이거즈 챔피언스필드에서 처음 선보이는 '현대차증권 브랜드데이'를 맞아 호랭이들 중 추첨을 통해 시구나 시타를 할 수 있는 기회를 제공할 예정이다. KIA타이거즈가 포스트시즌이나 한국시리즈에 진출하게 된다면 관련 이벤트도 진행할 계획이다.
현대차증권은 호랭이들 전용 공식 홈페이지도 마련했다. 홈페이지를 통해 호랭이들 관련 공지, 승수 예측 이벤트, KIA타이거즈 경기 결과 등을 확인할 수 있으며 월페이퍼 콘텐츠도 다운로드 받을 수 있다.
