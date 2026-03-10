[마감시황] 코스피, '외국인·기관' 2조 매수에 5% 상승…5530선 회복

코스피, 외국인 수급 복귀…대형주 중심 매수 확대

삼성전자 8%·SK하이닉스 12%↑

코스닥, 3.21% 오른 1137.68 마감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 10일 코스피가 외국인과 기관의 2조원대 동반 순매수에 힘입어 전날 낙폭을 대부분 되돌리며 5%대 강세로 마감했다. 중동 전쟁 조기 종식 기대감이 확산되며 국제유가가 안정세를 보이자 투자심리가 빠르게 회복된 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전일 대비 280.72포인트(5.35%) 오른 5532.59에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 전일 대비 5.17% 오른 5523.21에 출발한 뒤 상승폭을 확대하며 장중 한때 5595.88까지 오르기도 했다.

수급 측면에서는 외국인과 기관의 동반 매수세가 지수를 끌어올렸다. 외국인과 기관이 각각 1조977억원, 8507억원을 순매수한 반면 개인은 1조8367억원을 순매도했다. 장 초반에는 코스피200 선물 가격이 6% 넘게 오르면서 유가증권시장에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동되기도 했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 트럼프의 '종전 임박' 발언후 10일 오후 코스피가 전장 종가보다 280.72 포인트(5.35%) 상승하며 5532.59로, 코스닥은 35.40포인트(3.21%) 상승한 1137.68로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 26.40원 하락한 1469.10원에 주간거래를 마감했다. 2026.03.10 yym58@newspim.com

이날 반도체 대형주가 강하게 반등하며 지수 상승을 이끌었다. 삼성전자는 전일 대비 8.30% 오른 18만7900원에 마감했고, SK하이닉스는 12.20% 상승한 93만8000원에 거래를 마쳤다

증권가에서는 메모리 업황 기대감과 설비투자 확대 전망이 반도체 대형주의 투자심리를 지지하고 있다는 분석이 나온다. 박유악 키움증권 연구원은 "삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 장비 투자가 크게 확대될 전망"이라며 "삼성전자는 올해 평택 4·5공장으로 D램 투자를 확대하고, SK하이닉스는 M15X 공장 투자를 늘릴 것"이라고 설명했다.

이외 시가총액 상위 종목도 대부분 상승 마감했다. 삼성전자우(10.70%), 현대차(3.55%), LG에너지솔루션(2.09%), 한화에어로스페이스(1.46%), 삼성바이오로직스(0.82%), SK스퀘어(8.84%), 두산에너빌리티(6.55%), 기아(4.95%) 등이 상승세를 나타냈다.

이날 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 조기 종식 가능성을 시사하면서 투자심리가 개선된 영향을 받았다. 국제유가도 배럴당 80달러 수준으로 하락하며 시장 불안 요인이 일부 완화됐다.

김영건 미래에셋증권 연구원은 "종전 시점을 예측하기 어려워 불확실성이 여전히 존재하지만 메모리 업황 선행 지표는 여전히 견조하다"며 "주가의 가격 매력도와 배당수익률이 유의미하게 높아진 상황"이라고 설명했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "트럼프 대통령이 이란 전쟁이 조만간 종식될 것이라고 언급하면서 미국 3대 지수가 상승 반전했고 서부텍사스산원유(WTI) 가격도 80달러대 후반으로 안정됐다"며 "코스피는 여전히 12개월 선행 주가수익비율(PER) 8.9배 수준으로 밸류에이션 매력을 보유하고 있다"고 분석했다.

코스닥 지수도 상승 마감했다. 코스닥은 전일 대비 35.40포인트(3.21%) 오른 1137.68에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 925억원, 4392억원을 순매수했으며 외국인은 4843억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 혼조세로 마감했다. 에코프로(0.43%), 알테오젠(2.46%), 에코프로비엠(0.25%), 삼천당제약(2.48%), 레인보우로보틱스(3.65%), 리노공업(1.10%), 케어젠(1.08%), 펩트론(1.40%) 등이 상승했다. 반면 에이비엘바이오(-2.37%)와 코오롱티슈진(-2.12%)은 하락했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 26.2원 내린 1469.3원에 마감했다.

